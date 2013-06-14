Дальневосточные эйчары обменялись опытом

Во Владивостоке прошел региональный форум по управлению персоналом

Какова роль социально-значимых проектов в нематериальной мотивации персонала, как активизировать трудовое поведение работников в условиях низкой заинтересованности, влияют ли выездные мероприятия на развитие корпоративной культуры компании, что нового появилось в сфере HR, - ответы на эти и другие вопросы искали участники VIII Дальневосточной научно-практической конференции «Актуальные вопросы управления персоналом: опыт и перспективы».

Мероприятие организовано Дальневосточной сетью кадровых агентств и Учебного центра «Успех» при содействии администрации Приморского края.

«Задача конференции, которую мы проводим уже восьмой раз, - познакомить дальневосточные компании с новыми HR-технологиями, современными способами организации процессов по управлению человеческими ресурсами и практическим опытом построения эффективной системы по управлению персоналом, - говорит генеральный директор сети кадровых агентств «Успех» Елена РАУД. – Мы все время находимся в поиске новых и интересных форматов, что позволяет в итоге собирать большую аудиторию. Так, например, были мысли сделать конференцию специализированной, освещая в год по одной теме, но пока склоняемся к тому, что надо давать разные темы, волнующие коллег-дальневосточников, и стараемся затронуть вопросы всех подсистем управления персоналом. Московские коллеги говорят, что даже 100 участников – это хороший результат. У нас же в этом году аудитория выросла на 30%: мы собрали около 250 эйчаров. Большую роль в этом играют и формат форума, и качество докладов, и уровень докладчиков: все выступающие – специалисты с отличной репутацией и огромным опытом работы в HR-менеджменте. Ставка делается на личность докладчика, актуальность темы и ее практическое исполнение, которое может быть принято на вооружение аудиторией».

Как всегда, спикерами стали представители реального бизнеса, практики с опытом. Так, директор по персоналу компании «Востокшинторг» Оксана ЦАРЕВА рассказала о влиянии социально-значимых проектов на нематериальную мотивацию персонала. «Нужно уметь смотреть на вещи с разных сторон и предпринимать такие шаги, которые кажутся окружающим неочевидными или даже глупыми, - уверена она. – Так, добрая половина Владивостока отговаривала нас от создания Молодежного бизнес-лагеря «Вертикальный старт твоей карьеры», поскольку подобные попытки внедрить этот формат в Приморье были малоуспешными. Но мы рискнули и не пожалели, осуществив его в рамках Фонда поддержки гражданских инициатив «Русь», также созданного на базе «Востокшинторга» и направляющего средства на реализацию тех идей, что несут безусловную пользу обществу. При этом мы шагнули дальше и объединили две аудитории – «перспективную молодежь» и «опытных руководителей», что оказалось не только интересным, но еще и очень результативным. А компания тем самым решила сразу несколько задач, создав единое информационное пространство, сплотив сотрудников, работающие в разных регионах и сняв напряжении «офис-розничная сеть». А в дальнейшем на этой почве было принято несколько важных управленческих решений».

Директор по персоналу холдинга «Монастырев и КO» Илона БОЕВА при поддержке коллег-топ-менеджеров познакомила участников конференции с особенностями начисления заработной платы по KPI-матрицам: сложностям, которые встречались, в т.ч. и сопротивлением персонала, и опытом по их преодолению.

«Как провести 400 корпоративных мероприятий за 6 месяцев и выиграть отдых за границей? – заинтриговала собравшихся начальник отдела подбора и развития персонала департамента по работе с персоналом макрорегион «Дальний Восток» МТС Олеся ЕФРЕМОВА и поделилась опытом МТС в повышении уровня вовлеченности персонала в бизнес компании: - Важно, чтобы сотрудники были не просто удовлетворены своей работой и лояльно относились к компании, а прикладывали дополнительные усилия для достижения сверхрезультатов. МТС, например, ввели новый инструмент для повышения вовлеченности – проект «Фабрика идей», позволивший каждому высказать свою идею, которая после рассмотрения экспертов может быть тиражирована по всем подразделениям компании. Авторы лучших идей поощряются, включаются в кадровый резерв и быстрее поднимаются по карьерной лестнице».

«Участие сотрудников в благотворительных акциях, помимо решения социально значимых проблем, позволяет еще и улучшить климат в коллективе, создать у персонала ощущение сплоченности и дружбы, а также собственной защищенности», - выразила уверенность президент Приморского краевого общественного благотворительного фонда «Мама» Наталья ИЗОТОВА, рассказавшая о сотрудничестве фонда с приморскими предприятиями.

Интересных докладов было немало. Начальник отдела по работе с персоналом Дальневосточного филиала Росбанка Ольга ПЕРМИНОВА поделилась опытом создания колл-центров. Лидия КАРТАШОВА, директор кадровой службы банка «Приморье», рассказала об актуальности внедрения форменной одежды, методах преодоления сопротивления персонала и положительных результатах введения дресс-кода во фронт-офисах. А директор Дальневосточного филиала Российской гостиничной ассоциации, директор гостиницы «Экватор» Виктория КОЛИТЕНКО представила авторскую систему управления персоналом.

Кроме того, участникам конференции были предложены два мастер-класса от московских экспертов. Бизнес-консультант Юрий БОГОПОЛЬСКИЙ рассказал о том, как активировать трудовое поведение в условиях низкой мотивации: «Когда мы ставим перед собой задачу не мотивировать персонал, а активизировать его трудовое поведение, то в первую очередь говорим не о методе (мотивации), а о результате (активизации). На первое место выходят совсем другие аспекты управленческой деятельности, другие управленческие воздействия и, в целом, другой механизм оперативного управления». А бизнес-тренер, руководитель проекта HRM.RU Эдуард БАБУШКИН познакомил аудиторию с современными инструментамиHR-развития.

Кроме того, особенностью нынешней конференции стала работа дискуссионной площадки, посвященной каналам подбора персонала, в которой приняли участие сразу шестеро участников форума, отстаивавших свой взгляд на то, какой метод является самым эффективным.

Словом, VIII Дальневосточная научно-практическая конференция еще раз продемонстрировала, что является отличной площадкой для получения новейшей информации по управлению персоналом, установления новых деловых контактов и неформального общения с коллегами.

Татьяна СУШЕНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.