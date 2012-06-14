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VIP-персоны саммита во Владивостоке будут проходить таможню по особому коридору
ВЛАДИВОСТОК, 14 июня, ZRPRESS. В ходе международной конференции по вопросам применения перспективных информационных технологий в таможенном деле, открывшейся 14 июня во Владивостоке, будет обсуждаться блок вопросов, связанных с упрощением торговли, - сообщил журналистам заместитель начальника управления таможенного сотрудничества Федеральной таможенной службы Алексей ДЫШЛЮК.
По его словам, перспективные информационные технологии - это отсутствие очередей на таможнях, возможность заполнения таможенных деклараций дома, на компьютере, ускорение прохождения границы.
Конференция проводится в рамках председательства РФ в форуме АТЭС-2012.
Начальник Дальневосточного таможенного управления Сергей ПАШКО сообщил журналистам, что официальные делегации, прибывающие во Владивосток на саммит АТЭС, будут проходить таможню по особому коридору.
Также таможенные органы намерены упростить декларирование для представителей средств массовой информации, которые прибудут для освещения саммита.
Олег КЛИМЕНКО.
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