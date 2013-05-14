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Сборы в аэропорту Владивостока вырастут на 13,3%

14 Мая 2013, 12:21 | Владивосток

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) России утвердила новые ставки сборов на услуги в аэропорту Владивостока, оказываемые ЗАО «Терминал Владивосток». Для российских потребителей сборы за предоставление аэровокзального комплекса составят 111 рублей с одного пассажира на внутренних и 249 рублей на международных воздушных линиях.

Согласно ставкам, утвержденным ФСТ в июне 2012 года, сборы составляли 98 рублей на внутренних и 220 рублей на международных воздушных линиях. Таким образом, ставки вырастут на 13,3% и 13,2% соответственно.

Для иностранных эксплуатантов ставки за предоставление аэровокзального комплекса вырастут на 13,3%, с 363 рублей до 411,15 рублей с одного пассажира.

Досье «ЗР»

ЗАО «Терминал Владивосток» было создано для строительства нового терминала в аэропорту Владивосток пропускной способностью 3,5 млн пассажиров в год. В 2012 году после ввода эксплуатацию нового аэровокзального комплекса и перевода в него всех рейсов ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) передало ЗАО «Терминал Владивосток» один из основных видов деятельности - аэропортовый сбор.

Генеральный директор ЗАО «Терминал Владивосток» Ольга РОЖНОВА напоминает, что за последние четыре года инвестиции в развитие аэропорта Владивосток составили порядка 19 млрд рублей. Инвестиции непосредственно в новый аэровокзальный комплекс составили около 7 млрд рублей, это в 7 раз выше стоимости всех активов аэропорта Владивосток по состоянию на начало строительства.

«При этом рост аэропортовых сборов и ставок демонстрирует совершенно иную, значительно более низкую динамику, незначительно отличающуюся от динамики индекса инфляции, - поясняет Ольга Рожнова. - Приведенный размер ставки взимается с одного пассажира. Несложно подсчитать, как это отразится на стоимости билета. Средняя стоимость билета эконом-класса в Москву в целом за год составляет около 10-12 тыс. рублей, из них до повышения тарифа за пользование аэровокзалом пассажир платил 98 рублей, или 0,8% от стоимости билета, после повышения станет платить 0,9% от стоимости билета. Т.е. фактическое увеличение затрат для отдельно взятого пассажира составляет 13 рублей на один авиабилет, или 0,01% от его стоимости. Скорее всего, это повышение ставки вообще никак не скажется на стоимости авиабилетов, т. к. тарифная политика авиакомпаний - очень сложная система, подверженная влиянию множества иных факторов, помимо фактора роста стоимости аэропортового обслуживания».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: МАВ  эксплуатация  авиаперевозки  цены  услуги  аэропорты 



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Комментарии

  • igor13:41, 14.05.2013#

    Красивые песни про инфляцию в 13, 2%, и цены на билеты 10-12000 руб в МСК.

  • Псевдоним13:55, 14.05.2013#

    Что интересно, терминал строила страна(из федерального бюджета), а сливки кто начал снимать, и за парковку кто снимает деньги. . . хотя бы парковку сделайте бесплатной. . . уберите барыг.

  • Псевдоним13:59, 14.05.2013#

    нашей страной правят барыги чему вы удивляетесь вы их сами выбирали

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