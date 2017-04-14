Предпринимателям Владивостока рассказали, как вычислять воров на предприятии

«Детектор лжи в безопасности бизнеса» - семинар под таким названием прошел 13 апреля в Центре развития предпринимательства Владивостока. Его ведущим выступила полиграфолог Наталья Кулик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Спикер не только рассказала участникам семинара об истории создания полиграфа и возникновения профессии полиграфолога, но и объяснила, как сегодня представители бизнес-сообщества могут использовать науку полиграфологию в своей работе.

Как правило, предприниматели обращаются к экспертам за помощью в двух случаях, пояснила Наталья Кулик. Во-первых, когда нанимают человека на работу. Чаще всего речь идет о должностях, подразумевающих материальную ответственность. Наниматель хочет знать, насколько он может доверять такому сотруднику.





Также полиграфологам приходится помогать бизнесменам при возникновении разного рода происшествий. Например, когда на предприятии зафиксирована недостача, но виновного найти не удается. Или произошла кража. При этом любая проверка на полиграфе может быть только добровольной. Если руководитель намерен подвергнуть своего специалиста или будущего сотрудника проверке на специальной аппаратуре, без согласия обследуемого сделать это не позволяет закон.

Наталья Кулик настоятельно рекомендовала участникам семинара при необходимости обращаться только к тем специалистам, которые могут подтвердить свой профессионализм документально. У полиграфолога, например, обязательно должно быть высшее образование, а у полиграфа (детектора лжи) - необходимые сертификаты соответствия. При этом любая проверка на полиграфе может быть только добровольной.

Семинар прошел в рамках апрельского плана работы, который утвержден в МКУ «Центр развития предпринимательства». Следующее мероприятие состоится в конференц-зале центра уже сегодня, 14 апреля. Предпринимателей приглашают на тренинг «Гармония межличностных отношений».

Вход на все мероприятия центра свободный, для участия необходима лишь предварительная регистрация на сайте www.crpvl.ru.

Напомним, муниципальное казенное учреждение «Центр развития предпринимательства» был открыт во Владивостоке в 2012 году по инициативе главы города Игоря Пушкарёва.

СПРАВКА ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Кулик Наталья Михайловна – HR-консультант, тренер, специалист по подбору и развитию персонала, психолог, полиграфолог, представитель Национальной школы детекции лжи (г. Москва), Дальневосточной ассоциации полиграфологов, член Международной ассоциации полиграфологов. За восемь лет работы обследовала с помощью полиграфа около тысячи человек.