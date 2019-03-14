Одно из многострадальных зданий ДВФУ купили за бесценок и бросили

Собственник исторического здания в центре Владивостока, который обязан был его отремонтировать, оказался банкротом

ООО «Нико Бункер» до сих пор не завершило начатый капремонт исторического дома на ул. Пушкинской, 41 во Владивостоке. При этом родители учеников, познающих основы начальных знаний во владивостокской школе № 9, проходя мимо здания, которое могло стать частью этой школы, с недоумением посматривают на него, считая, что на такое разумное решение государственной мудрости должно было хватить, но почему-то не хватило. Существующих площадей школы остро недостаточно, чтобы перевести учебный процесс в одну смену. Только если добавить помещений, тогда еще можно попробовать.

Сомнительно, чтобы на участке, которым располагает школа, можно было бы построить еще какой-то учебный блок, желательно с нормальным спортзалом, который разгрузит существующие классы и даст возможность перейти к односменке. Даже о перспективе такой сегодня никто не заикается. А рядом – это готовое красивое историческое здание, которое пару лет простояло просто заброшенным, а затем после проведения аукциона какое-то время ремонтировалось и снова попало в разряд пустующих.

Досье газеты «Золотой Рог»

Здание на ул. Пушкинской, 41 было построено в 1912 году. Изначально в нем находилось инженерное управление Владивостокской крепости. Три года отсюда руководил строительством новых фортов и прочих укреплений генерал-майор Алексей ШОШИН. Длительное время здание использовалось для учебы студентов ДВПИ и ДВФУ. Несмотря на его довольно внушительные размеры, оно имеет всего 1 602 кв. метра полезных площадей, представляющих из себя, в основном, помещения удобные под учебные классы.

Везучая «Нико»

В числе других «материковых» зданий ДВФУ это было выставлено на аукцион, проводившийся известной компанией «EY» («Эрнст энд Янг»), и 11 ноября 2014 года сравнительно дешево, всего за 83,3 млн рублей, продано местной компании ООО «Нико бункер», которая входит в группу компаний «Нико» и специализируется на транспортировке нефтепродуктов и бункеровке судов. Борьбы за здание с другим участником аукциона – ООО «Сартэс» почти не получилось, и малейшая подвижка в отношении начальной цены обеспечила победу.

Кстати, здание с другой стороны от школы – по адресу ул. Пушкинская, 37а – при площади помещений в три раза меньшей и менее ценное с точки зрения специалистов - было продано с аукциона аж за 113,5 млн рублей.

То есть можно сказать, что покупателю здания на ул. Пушкинской, 41 как-то повезло. И везло дальше, поскольку затеянный капитальный ремонт шел очень серьезно и быстро. Однако затем строители почему-то резко исчезли, и ремонт остался недоделанным. И это как-то непонятно, поскольку, по оценке организаторов аукциона, победитель мог бы рассчитывать на ежегодный потенциальный валовый доход от сдачи помещений здания в аренду в размере около 13 миллионов рублей. Без учета расходов на ремонт покупка здания должна была оправдать себя где-то уже через 6,5 лет.

Туманное будущее

В компании ООО «Нико бункер» подтвердили, что здание на ул. Пушкинской, 41 по-прежнему продолжает находиться в ее собственности. То, что ремонт был не завершен и оно не эксплуатируется, связано с определенными трудностями, которые характерны для нашего нелегкого времени. О дальнейших планах в отношении объекта представитель компании говорить не стал, отметив, что такого рода информация относится к разряду коммерческой тайны.

Есть предположение, что в какой-то степени собственника огорчил земельный вопрос, ставящий в тупик. Если с участком площадью около 12,6 соток с кадастровым номером 25: 28:010015:24, на котором находится это здание, вроде все понятно – есть межевание, есть назначение здания – под размещение лабораторно-учебного корпуса, и на объекте есть обременение в виде статуса памятника истории культуры.

А вот в отношении участка 28:010015:29, находящемуся прямо перед ним, судя по публичной кадастровой карте, назначение не определено. На нем вроде бы должно быть другое некое соседствующее здание, неустановленных площадей и года ввода в эксплуатацию, но на самом деле его нет, и «тех. план отсутствует, поэтому здание нельзя точно отобразить на карте». В общем, есть какая-то опасность, что такой объект внезапно может появиться, и тогда здание на ул. Пушкинской, 41 может оказаться загороженным, как Дом строительных организаций на ул. Алеутской, 45, и отойти на второй план.

Какой спрос с банкрота

Однако эта почти фантастическая версия может легко быть опровергнута другой – что компания на самом деле по финансам не в состоянии осуществить свой изначальный замысел в отношении этого здания.

Судя по данным list-org.com, в отношении компании ООО «Нико Бункер», действующей с 22 ноября 2012 года в составе пяти учредителей и двух работников; несколькими решениями Арбитражного суда Приморского края в конце минувшего года сначала была введена процедура наблюдения, которую осуществлял Александр ТЕРСКИЙ, а затем юрлицо было признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим был утвержден Евгений ГОРНАКОВ.

Финансовые претензии к компании исчисляются десятками миллионов рублей, а, судя по финансовому отчету, деятельность ООО «Нико Бункер» в последнее время была неудачной. По февральским данным этого года ФНС, в 2017 году расходы компании превышали доходы на 18, 889 млн рублей.

Возможно, историческое здание на ул. Пушкинской, 41 в итоге может снова оказаться на продаже, если компания или группа, в которую она входит, не найдут возможностей погасить долговые обязательства.

Но, опять же, при возможной смене собственника вряд ли за счет этого здания будет расширена школа №9. И это грустно.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.