Арбитраж Приморского края отложил разбирательство по итогам скандальных крабовых аукционов

Арбитражный суд Приморского края 14 марта провел предварительное заседание по первому из трех поданных прокуратурой исков по отмене результатов крабовых аукционов, прошедших в ноябре 2012 года.

В ходе заседания представитель ответчика (Приморского управления Росрыболовства) не предоставил информацию, объяснявшую позицию ведомства. В связи с этим предварительное заседание возобновится 11 апреля. "На нем планируется заслушать обе стороны, а затем начать рассматривать иск по существу", - пояснила пресс-секретарь суда Инга СОЛОДОВНИК.

Предварительные заседания по оставшимся двум искам назначены на 15 и 22 марта.

Как сообщала газета "Золотой Рог", прокуратура добивается аннулирования договоров, заключенных между департаментом рыбного хозяйства Приморья и обладателями лотов. Ответчиками выступают Приморское территориальное управление Росрыболовства, департамент рыбного хозяйства Приморья, а также компании "Акваресурс-ДВ" и "Тайфун", которые были объявлены победителями торгов.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.