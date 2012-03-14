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«Роснефть» откроет ТЗК в аэропорту Владивосток
14 Марта 2012, 22:29 | Владивосток
НК «Роснефть» и авиакомпания «Трансаэро» заключили соглашение о поставках авиатоплива.
В рамках соглашения «Роснефть» приобретает право на поставку топлива авиакомпании «Трансаэро» с использованием как собственных, включая открывающийся в 2012 году топливозаправочный комплекс (ТЗК) Кневичи во Владивостоке, так и партнерских топливно-заправочных комплексов.
Автор: Ольга Добролюбова
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