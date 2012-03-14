«Роснефть» откроет ТЗК в аэропорту Владивосток

НК «Роснефть» и авиакомпания «Трансаэро» заключили соглашение о поставках авиатоплива.

В рамках соглашения «Роснефть» приобретает право на поставку топлива авиакомпании «Трансаэро» с использованием как собственных, включая открывающийся в 2012 году топливозаправочный комплекс (ТЗК) Кневичи во Владивостоке, так и партнерских топливно-заправочных комплексов.