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Во Владивостоке «Кневичи» вступят в строй 1 июня
Международный аэровокзальный комплекс «Кневичи» готов принимать пассажиров с 1 июня. Об этом доложили врио губернатора Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ в ходе выездного совещания по объектам саммита АТЭС.
Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владивосток» Максим ЧЕТВЕРИКОВ сообщил, что работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы полностью завершены, готова вторая стояночная полоса, на которой разместят 32 самолёта первых гостей саммита. Сейчас строители приступили к обеспечению инженерными коммуникациями всех объектов комплекса. В ближайшее время откроется котельная, которая будет работать на газе. В здании нового аэровокзала установят пять сдвоенных стоек паспортного контроля. Таким образом, одновременно пассажиров смогут обслуживать 10 специалистов Росграницы. Что касается дальнейшей судьбы старого здания аэропорта, Максим Четвериков сообщил, что по поручению первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА на его базе планируется проект по развитию малой авиации в Приморском крае.
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