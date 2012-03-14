Корейским инвестициям на Сахалине комфортно

$9 млрд вложили корейские инвесторы в сахалинскую экономику в 2011 году, сообщил SakhalinMedia руководитель представительства республики Кореи на Дальнем Востоке ЛИ Ян Гу.

«Республика Корея занимает первое место среди партнеров Сахалинской области во внешней торговле. На днях я посетил область и провел ряд встреч с представителями правительства региона. По итогам 2011 года мы отмечаем резкий рост корейских инвестиций в экономику области», – отметил Ли Ян Гу.

В настоящее время на территории Сахалинской области действуют более 100 совместных российско-корейских предприятий. Самые крупные проекты – модернизация порта Углегорск и добыча угля на месторождении вблизи его мощностей.

«На мой взгляд, Сахалинская область обладает огромным потенциалом международного и регионального развития, причем не только в области нефтегазовых проектов, но и в области добычи и переработки морских биоресурсов», – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что южно-корейскому бизнесу комфортно работать на Сахалине, ведь в регионе – самая большая в России диаспора корейцев – более 30 тысяч. Поэтому многим удается общаться на родном языке во время работы.

«Дальневосточный капитал».