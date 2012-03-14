Владивосток соберет промышленников и предпринимателей

Полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ согласился с предложением предпринимателей Приморского края о возможности проведения под эгидой полпреда Дальневосточного съезда промышленников и предпринимателей. По его словам, первый съезд можно провести во Владивостоке накануне саммита АТЭС.

«На таких площадках бизнес должен обмениваться опытом, общаться. Это станет значительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке», – заявил Виктор Ишаев.

Кроме того, полпред одобрил инициативу о создании единого дальневосточного сайта в сети Интернет, посвященного деятельности и проблемам предприятий малого и среднего бизнеса, а также деятельности органов государственной власти и местного самоуправлении по отношению к бизнесу. С таким предложением выступило Приморское краевое отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

«Дальневосточный капитал».