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СПГ во Владивостоке: инвестиции в стадии обоснования
«Газпром» и консорциум японских компаний переходят на стадию обоснования инвестиций строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в пригороде Владивостока. В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и генерального директора Агентства природных ресурсов и энергетики министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ичиро ТАКАХАРА.
На встрече подведены итоги разработки технико-экономического исследования вариантов по использованию природного газа в районе Владивостока, и стороны согласились, что «Газпром» и консорциум японских компаний JAPAN FAR EAST GAS Co., Ltd. переходят на стадию обоснования инвестиций строительства завода СПГ.
Япония занимает четвертое место в мире по объемам энергопотребления, при этом практически не обладает собственными энергоресурсами. Эта страна импортирует 100% потребляемого газа в виде СПГ, занимая первое место в мире по его импорту.
«Дальневосточный капитал».
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