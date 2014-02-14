Приморские лифты взяли "золото"

В минувшем году приморские лифты взяли приз за лучший дизайн на выставке «Лифт Экспо 2013». А на завершившейся в конце января Международной строительной и интерьерной выставке в Новосибирске, лифтовое оборудование, представленное единственным в ДФО российским заводом такой продукции «Унгерт Элеваторз» из Владивостока было отмечено, как современное и энергоэффективное, золотой медалью выставки.

Сегодня этот приморский завод имеет возможность собирать из комплектующих ведущих заводов-производителей мира по своим разработкам совместно с ДВФУ около 50 лифтов в месяц. Притом что промплощадка позволяет значительно расширить производство. При этом Дальний Восток получил возможность получать отечественные лифты высокого качества и высокой степени гарантий дешевле импортируемых сегодня из-за рубежа. Это особенно ценно, потому что лифтовой парк региона на сегодня значительно выработал свой ресурс и требует обновления.

Участие в минувшей выставке оказалось для компании настолько успешным, что она решила открыть в Новосибирске свое представительство. В ходе ее работы с «Унгерт Элеваторз» выразили готовность сотрудничать предприятия Новосибирской и Читинской областей, Красноярского и Алтайского краев, Ханты-Мансийского АО. Ряд предложений поступил от потенциальных заказчиков из Казахстана.

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.