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Приморские лифты взяли "золото"
В минувшем году приморские лифты взяли приз за лучший дизайн на выставке «Лифт Экспо 2013». А на завершившейся в конце января Международной строительной и интерьерной выставке в Новосибирске, лифтовое оборудование, представленное единственным в ДФО российским заводом такой продукции «Унгерт Элеваторз» из Владивостока было отмечено, как современное и энергоэффективное, золотой медалью выставки.
Сегодня этот приморский завод имеет возможность собирать из комплектующих ведущих заводов-производителей мира по своим разработкам совместно с ДВФУ около 50 лифтов в месяц. Притом что промплощадка позволяет значительно расширить производство. При этом Дальний Восток получил возможность получать отечественные лифты высокого качества и высокой степени гарантий дешевле импортируемых сегодня из-за рубежа. Это особенно ценно, потому что лифтовой парк региона на сегодня значительно выработал свой ресурс и требует обновления.
Участие в минувшей выставке оказалось для компании настолько успешным, что она решила открыть в Новосибирске свое представительство. В ходе ее работы с «Унгерт Элеваторз» выразили готовность сотрудничать предприятия Новосибирской и Читинской областей, Красноярского и Алтайского краев, Ханты-Мансийского АО. Ряд предложений поступил от потенциальных заказчиков из Казахстана.
Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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