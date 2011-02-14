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Чтобы накормить строителей нового кампуса ДВФУ работают 60 поваров
На строительстве объектов ДВФУ и Конференц-центра, которые примут саммит АТЭС-2012, сегодня задействовано 10 000 человек, летом - в период пика строительства - ожидается увеличение работающих еще на 6 000 человек, рассказал "ЗР" Марат Гринберг, заместитель генерального директора ЗАО "Крокус Интернэшнл".
"У нас уже сегодня работает девять столовых и 60 поваров для того, чтобы кормить всех работающих на стройке, - рассказал Марат Гринберг, характеризуя бытовые условия. - Вот и представьте всю массу вопросов, которые приходится решать ежедневно помимо того, чтобы непосредственно строить объекты!"
10 февраля, как сообщал "ЗР", объекты ДВФУ и Конференц-центра осмотрены представителями российских министерств в рамках подготовки к проведению cаммита АТЭС-2012.
Представителям российских министерств продемонстрировали уже построенные пять гостиничных корпусов для руководителей президентских и правительственных структур стран-участниц саммита АТЭС-2012. Марат Гринберг рассказал, что с наступлением весны 2011 г. начнутся активные ландшафтные работы на площади будущего кампуса ДВФУ. По задумке генпроектировщика - ЗАО "Крокус Интернэшнл", возле некоторых корпусов могут появиться небольшие озера и искусственные водопады. Ни один из мировых университетов сегодня не имеет подобного ландшафта, сообщил "ЗР" пресс-секретарь ФГУ "Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ" Александр Огневский.
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