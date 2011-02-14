www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Чтобы накормить строителей нового кампуса ДВФУ работают 60 поваров

14 Февраля 2011, 21:19 | Владивосток

На строительстве объектов ДВФУ и Конференц-центра, которые примут саммит АТЭС-2012, сегодня задействовано 10 000 человек, летом - в период пика строительства - ожидается увеличение работающих еще на 6 000 человек, рассказал "ЗР" Марат Гринберг, заместитель генерального директора ЗАО "Крокус Интернэшнл".

"У нас уже сегодня работает девять столовых и 60 поваров для того, чтобы кормить всех работающих на стройке, - рассказал Марат Гринберг, характеризуя бытовые условия. - Вот и представьте всю массу вопросов, которые приходится решать ежедневно помимо того, чтобы непосредственно строить объекты!"

10 февраля, как сообщал "ЗР", объекты ДВФУ и Конференц-центра осмотрены представителями российских министерств в рамках подготовки к проведению cаммита АТЭС-2012.

Представителям российских министерств продемонстрировали уже построенные пять гостиничных корпусов для руководителей президентских и правительственных структур стран-участниц саммита АТЭС-2012. Марат Гринберг рассказал, что с наступлением весны 2011 г. начнутся активные ландшафтные работы на площади будущего кампуса ДВФУ. По задумке генпроектировщика - ЗАО "Крокус Интернэшнл", возле некоторых корпусов могут появиться небольшие озера и искусственные водопады. Ни один из мировых университетов сегодня не имеет подобного ландшафта, сообщил "ЗР" пресс-секретарь ФГУ "Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ" Александр Огневский.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru