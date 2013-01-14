Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Проект СК "Звезда" будет представлен в рамках Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума во Владивостоке
С 27 по 30 января во Владивостоке, на площадке Дальневосточного федерального университета, пройдет Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум. Заседание организации межпарламентского сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) впервые пройдет на Дальнем Востоке России. Председателем ХХI сессии АТПФ будет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В рамках международного форума пройдет выставка инвестиционных проектов Приморского края, где будет представлено строительство СК «Звезда» в Большом Камне. Дальневосточный центр судостроения и судоремонта планирует в конце 2013 года начать строительство судов на новом производстве. На сегодняшний день в Блоке корпусообрабатывающих производств и окрасочных камерах завершаются работы по устройству фундаментов под оборудование и монолитных полов, сетей ливневой канализации, продолжается монтаж системы вентиляции и отопления. В административно-бытовом комплексе завершаются отделочные работы, монтаж сетей электроснабжения и электроосвещения. Идет прокладка трубопроводов и системы вентиляции, а также монтаж внешних сетей. Весной начнется установка уникального оборудования немецкой фирмы IMG, которое позволит изготавливать судовые конструкции весом до 300 тонн и суда спусковым весом до 13 тыс. тонн, сообщил газете "Золотой Рог" Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС».
В России принята программа развития судостроения, рассчитанная на 18-летний период.Для реализации задач по модернизации судостроения из федерального бюджета будет выделено от 27 до 60 миллиардов рублей. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуровна заседании правительства под председательством Дмитрия Медведева назвал Судостроительный комплекс «Звезда» точкой роста на Дальнем Востоке.
Заседание межпарламентского форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона пройдет во Владивостоке с 27 по 30 января. В нем примут участие делегации более чем 20 стран АТР.
Целями АТПФ провозглашены расширение сотрудничества между странами-участницами в интересах обеспечения мира и стабильности в АТР, содействие торговле и инвестициям, налаживание регионального взаимодействия в таких областях, как защита окружающей среды, противодействие транснациональной преступности и терроризму, обмен по линии культуры и образования.
Газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Деревьям на Верхнепортовой дали шанс дождаться осени
- Cтало известно, кто завершит модернизацию тоннеля во Владивостоке
- Еще один жилой комплекс бизнес-класса построят во Владивостоке
- Завод по производству плит для строительной отрасли откроют в Приморье
- Строители Приморья продолжают объединяться в "Альянс"
- Во Владивостоке разразился скандал на миллиард рублей
- Во Владивостоке проходит 23-я Международная строительная выставка "Город" (фоторепортаж)
- Строители приступили к внутренней отделке эталонных номеров отеля "Хаятт" во Владивостоке
- Строительный рынок Приморья, обманутых дольщиков и генплан Владивостока возьмут на контроль
Новости раздела
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Мастерки Свободного порта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...