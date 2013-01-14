Проект СК "Звезда" будет представлен в рамках Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума во Владивостоке

С 27 по 30 января во Владивостоке, на площадке Дальневосточного федерального университета, пройдет Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум. Заседание организации межпарламентского сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) впервые пройдет на Дальнем Востоке России. Председателем ХХI сессии АТПФ будет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В рамках международного форума пройдет выставка инвестиционных проектов Приморского края, где будет представлено строительство СК «Звезда» в Большом Камне. Дальневосточный центр судостроения и судоремонта планирует в конце 2013 года начать строительство судов на новом производстве. На сегодняшний день в Блоке корпусообрабатывающих производств и окрасочных камерах завершаются работы по устройству фундаментов под оборудование и монолитных полов, сетей ливневой канализации, продолжается монтаж системы вентиляции и отопления. В административно-бытовом комплексе завершаются отделочные работы, монтаж сетей электроснабжения и электроосвещения. Идет прокладка трубопроводов и системы вентиляции, а также монтаж внешних сетей. Весной начнется установка уникального оборудования немецкой фирмы IMG, которое позволит изготавливать судовые конструкции весом до 300 тонн и суда спусковым весом до 13 тыс. тонн, сообщил газете "Золотой Рог" Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС».

В России принята программа развития судостроения, рассчитанная на 18-летний период.Для реализации задач по модернизации судостроения из федерального бюджета будет выделено от 27 до 60 миллиардов рублей. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуровна заседании правительства под председательством Дмитрия Медведева назвал Судостроительный комплекс «Звезда» точкой роста на Дальнем Востоке.

Заседание межпарламентского форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона пройдет во Владивостоке с 27 по 30 января. В нем примут участие делегации более чем 20 стран АТР.

Целями АТПФ провозглашены расширение сотрудничества между странами-участницами в интересах обеспечения мира и стабильности в АТР, содействие торговле и инвестициям, налаживание регионального взаимодействия в таких областях, как защита окружающей среды, противодействие транснациональной преступности и терроризму, обмен по линии культуры и образования.

Газета "Золотой Рог".