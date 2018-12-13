www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.42 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.22 р. 10 CNY: 96.42 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Бывший губернатор Приморья отправился ловить рыбу в Калининграде

13 Декабря 2018, 15:13 | Владивосток

Сергею Дарьину стало тесно в Приморье

Экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН нашел новое место для инвестирования своих капиталов – контролируемое его супругой ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока), учредило сразу три рыбопромысловые фирмы в Калининграде.

В том числе учреждены ООО «Фрегат», «Галеон» и «Корвет». Все они имеют уставный капитал в 10 тыс. рублей и находятся по одному адресу (Калининград, ул. Кирова, д. 1 литера А.), но в разных офисах.

ООО «Фрегат» возглавил заместитель генерального директора ПАО «НБАМР» по управлению промыслом, биоресурсами и производством Сергей ЮРТАЕВ, ООО «Галеон» - Александр ОХТЯРОВ, ООО «Корвет» - Виктор ШМИДТ.

Одной из крупных рыбопромысловых компаний в Калининграде является ЗАО «Вестрыбфлот». Компании, конечным бенефициаром которой является Виктор КОЖЕВ, принадлежат четыре больших автономных морозильных траулера (БАТМ) типа «Пулковский меридиан».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Основу добывающего флота компании составляют 10 крупнотоннажных траулеров и транспортный рефрижератор. В настоящее время крупнейшим акционером НБАМР с долей в 86,77% уставного капитала является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп», 75% которого, в свою очередь, владеет супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС

 

Автор: Олег Клименко
Теги: НБАМР  Лариса Белоброва  Сергей Дарькин  рыба  калининград 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru