Бывший губернатор Приморья отправился ловить рыбу в Калининграде

Сергею Дарьину стало тесно в Приморье

Экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН нашел новое место для инвестирования своих капиталов – контролируемое его супругой ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока), учредило сразу три рыбопромысловые фирмы в Калининграде.

В том числе учреждены ООО «Фрегат», «Галеон» и «Корвет». Все они имеют уставный капитал в 10 тыс. рублей и находятся по одному адресу (Калининград, ул. Кирова, д. 1 литера А.), но в разных офисах.

ООО «Фрегат» возглавил заместитель генерального директора ПАО «НБАМР» по управлению промыслом, биоресурсами и производством Сергей ЮРТАЕВ, ООО «Галеон» - Александр ОХТЯРОВ, ООО «Корвет» - Виктор ШМИДТ.

Одной из крупных рыбопромысловых компаний в Калининграде является ЗАО «Вестрыбфлот». Компании, конечным бенефициаром которой является Виктор КОЖЕВ, принадлежат четыре больших автономных морозильных траулера (БАТМ) типа «Пулковский меридиан».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Основу добывающего флота компании составляют 10 крупнотоннажных траулеров и транспортный рефрижератор. В настоящее время крупнейшим акционером НБАМР с долей в 86,77% уставного капитала является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп», 75% которого, в свою очередь, владеет супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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