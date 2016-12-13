Сбербанк поможет проверить контрагентов

Сервис позволяет оценить ключевые бизнес-метрики, получить информацию по финансовым показателям, арбитражным делам, выигранным госконтрактам, долгам компании,сведениям о банкротстве. Данные формируются онлайн и предоставляются пользователю в удобном формате, что позволяет оценить «проблемные зоны» контрагента.

Вся информация аккумулируется из официальных источников, в числе которых Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государственной статистики, Единый государственный реестр, картотека арбитражных дел, портал государственных закупок.

Сервис использует данные только из официальных открытых источников, какой-либо конфиденциальной информации по контрагентам он не предоставляет.

Сервис доступен пользователям E-invoicing в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Разработчиком сервиса выступила компания «КОРУС Консалтинг СНГ», входящая в Группу Сбербанк.

«Для каждого предпринимателя и каждой компании в стране сервис может стать эффективным инструментом по снижению рисков, — отметил Старший управляющий директор - директор Управления развития удалённых каналов обслуживания Сбербанка Михаил Малахов. — С помощью сервиса можно также посмотреть, как выглядит ваш бизнес глазами партнёра».