Корпоратив на высшем уровне

Современный ресторан в отеле «Гавань» 23 года открывает свои двери для проведения новогодних и других торжеств

В центре Владивостока вот уже на протяжении 23 лет работает комфортабельный отель «Гавань» с собственным спортивно-оздоровительным комплексом, конференц-залами и качественным рестораном. Клиентам предлагают услуги не только для отдыха и развлечений, но и для деловых встреч в уютной обстановке. Уголок покоя с удобной инфраструктурой настраивает на продуктивную работу и экономит время на отдыхе.

В преддверии Нового года успешные компании и фирмы организуют для своих сотрудников торжественные мероприятия. Ресторан в отеле «Гавань» отличается от других корпоративных мест своими оригинальными предложениями и полным комплексом услуг. Гостей ресторана ожидают уютный интерьер, европейская и русская кухни, блюда от Шеф-повара из свежих продуктов, развлекательные шоу-программы на любой вкус.

По предзаказу корпоративным клиентам доступны несколько светлых и просторных залов ресторана с посадкой до 150 человек. Средняя стоимость такого банкетного предложения составит 2500 рублей на одну персону. Для участников праздничного мероприятия предусмотрены скидки на проживание в номерах любой категории отеля «Гавань». Есть и специальное предложение: при заказе банкета от 90 000 рублей в подарок будет предложен номер категории «Бизнес-Люкс», а при заказе банкета от 140 000 рублей - номер категории «Люкс-Эксклюзив».

Современный интерьер, чистота, нежные тона зала, спокойная и уютная атмосфера приятно удивят посетителя ресторана «Гавани». Здесь можно не только с размахом отпраздновать какое-либо событие, но и просто заглянуть на бизнес-ланч. Отель «Гавань» расположен в десяти минутах от центральных офисных и административных зданий Владивостока, поэтому в обеденное время приходят преимущественно деловые люди. Им предлагается безупречный сервис и вкусный обед из трех блюд. Стоимость бизнес-ланча составляет 300 рублей. А с января следующего года ресторан порадует своих гостей новым обеденным меню.

На кухне ресторана работают только русские повара, персонал отбирается особенно тщательно и проверен временем. Блюда русской и европейской кухни в ресторане отеля «Гавань» готовят качественно, под внимательным присмотром шеф-повара со стажем.

Помимо того, что в ресторане отеля можно просто вкусно отобедать или с блеском отметить праздник, здесь также можно проводить различные конференции, семинары, деловые переговоры. Для таких случаев по последнему слову техники оборудована Конгресс-зона – это 4 конференц-зала для собраний общей площадью 500 м². Эти помещения можно легко отделять перегородками, создавая различные функциональные конфигурации. В распоряжении клиентов полноценное презентационное оборудование, мобильные и встроенные экраны, беспроводная сеть Интернет. Услуги «Гавани» оценены по достоинству Дальневосточным консалтинговым агентством «Успех», Агентством по подбору персонала «Карьера Форум», компанией «Самсунг» и др.

С каждым днем число желающих провести новогодний корпоратив в ресторане отеля «Гавань» растет. Праздник можно организовать под ключ; а при заказе банкета клиенты получают номер отеля «Гавань» в подарок. Для постоянных клиентов действует 10%-ная скидка на проведение новогодних корпоративов. Кстати, для поощрения постоянных клиентов в отеле «Гавань» осуществляется «Программа лояльности». Частый гость может получить специальную карту, предоставляющую различные привилегии. Это приоритет при бронировании номера, поздний выезд или заезд, повышение категории номера, бесплатное посещение бассейна и т.д.

Ресторан «Гавань» приглашает на празднование не только Нового года, но и свадеб. Молодоженов ждет торжественный банкет в ресторане и романтичное пребывание в отеле. Девичник и мальчишник можно также отпраздновать в «Гавани». Здесь для веселья специально оборудована сауна-клуб вместимостью до 20 человек с русским бильярдом и караоке. Невестам для сборов перед свадьбой предлагается номер при раннем заезде абсолютно бесплатно.

Отель «Гавань» заботится и о безопасности гостей. На всей территории отеля действует система охраны и видеонаблюдения, также «Гавань» предоставляет камеры хранения, депозитные ячейки для хранения ценностей и вместительную бесплатную охраняемую парковку с видеонаблюдением.

Руководство и персонал «Гавани» находят индивидуальный подход к каждому клиенту, а свою ценовую политику называют «супергибкой» и удобной для посетителей. Люди, работающие поблизости к отелю или просто проезжающие мимо, не упускают возможности посетить ресторан «Гавань» в обеденный перерыв. Пышное торжество или простой обед, проведенные в «Гавани», не оставят клиента равнодушным.

У отеля «Гавань» есть сайт - www.gavan.ru, а также страница ресторана в «Инстаграме» - gavan_restaurant, где каждый сможет найти ответы на все интересующие вопросы и ознакомиться со специальными предложениями. Узнать подробности или заказать банкет в ресторане можно по телефону (423) 249-53-76. Отель «Гавань» расположен по адресу: г. Владивосток, ул. Крыгина, д.3.

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Полина ЛАПИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.