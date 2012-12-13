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В порту Владивостока на сухогрузе "Золото Колымы" поднят триколор
В торговом порту Владивостока, на приобретенном холдингом «Транзит-ДВ» сухогрузе «Золото Колымы», был торжественно поднят российский флаг. «Транзит-ДВ» уже 17 лет является одним из основных дилеров по поставке энергоресурсов в регионы, и подобное приобретение, несомненно, станет значимым событием для развития экономики Дальневосточного региона и для торгового флота в целом.
В счастливую дату 12.12.2012 было освящено представителями Владивостокской епархии новоприобретенное группой компаний «Транзит-ДВ» норвежское судно, именованное «Золотом Колымы», а в 12 часов 12 минут на корме корабля был поднят российский флаг, знаменующий окончательный переход судна во владение российского флота.
Сухогруз «Золото Колымы», как сказал Президент холдинга «Транзит-ДВ» Игорь Польченко, на данный момент является самым крупным грузовым судном в Дальневосточном бассейне. «Здесь работают в основном 12-тысячники и менее крупные судна, «Золотая Колыма», принадлежащая холдингу, перевозит 27,5 тысяч тонн, «Золото Колымы» станет перевозить 28 тысяч». Приобретение такого судна существенно упростит перевозки угля, которого необходимо около миллиона тонн оптимальной партии.
Холдинг «Транзит-ДВ», являясь дилером ОАО «Кузбассразрезуголь», одного из крупнейших в стране производителей твердого топлива на территориях Магаданской области и Камчатского края, будет осуществлять поставки груза в отдаленные северные территории страны. Судно «Золото Колымы» с «Золотой Колымой» и «Солнцем Востока» будет включено в государственную программу «Северного завоза» по поставке угля на территории с ограниченным сроком навигации, а в 2013 будет «готовить сани летом» - подготавливать к отопительному сезону Магаданскую ТЭЦ.
По мнению Президента, уголь никогда не будет не востребован, даже наоборот, из-за его низкой стоимости и более простой, доступной транспортировки уголь всегда будет необходим. Особенно тем регионам, которые нерентабельны для проведения иных видов энергоресурсов. «Завозя много угля, мы даем собственникам котельных уверенность в том, что топливо у них будет, а значит, будет и тепло» – сказал о дилерской работе холдинга Игорь Польченко.
Помимо освящения корабля и поднятия флага в этот праздничный день были награждены медалями Союза Российских судовладельцев (СОРОСС) трое сотрудников «Северо-Восточного морского пароходства». Одним из них стал исполнительный директор «СВМП», Чепорнюк Виктор Владимирович, которого поздравил сам Президент холдинга «Транзит-ДВ», а также коллеги и экипаж «Золота Колымы».
Первая погрузка, по словам капитана сухогруза, Льва Владимировича Сухорукова, состоится уже в 20-х числах этого месяца. Судно и его 25 членов экипажа включатся в работу компании по доставке угля в северные территории России.
Надежда САВИНЫХ, фото автора.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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