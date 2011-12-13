Как открыть рюмочную? Советы несостоявшегося бизнесмена

Встречаясь с коллегами по прежней работе, мы не преминём напомнить друг другу об идее создания рюмочной. Конечно, мы не думали, о заведении, где алкоголики будут потреблять водочку из пластиковых стаканов. Хотя именно этот формат был бы самым выгодным.

Моему воображению рисовался бар, где после работы, в выходные или праздники могли зайти вполне приличные люди и выпить бокал вина или шампанского, рюмочку коньяка, а то и взять 300 г. Никаких закусок, кроме лимона и шоколада. Даже привитие некой культуры пития получается. И плата за такое удовольствие не должна стать баснословной. Подобный формат развит в Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму и Одессе, местные вина и коньяки служат там основным товаром в прейскуранте.

Но просчитав доставку спиртного по Транссибирской магистрали (а хотелось именно черноморской экзотики), плату за акцизы, аренду помещения (склада и самой рюмочной) и, выйдя в первоначальных расходах на пару миллионов вложений, помноженных на отсутствие опыта, рюмочная, а точнее бар, остался в мечтах до сих пор.

Разумеется, сама идея питейного заведения – не самоцель. Здесь угадывается желания многих стать самостоятельными – завести свой бизнес. А как его начать с нуля? Пока напрашивается один ответ – да никак. Примерно эквивалентные ответы на вопросы: Кто? Дед Пихто. Почему? По кочану.

Коммерческие банки кредит однозначно не одобрят. Поэтому не пытайтесь осаждать кредитные учреждения с заявлениями, ах, какой вы хороший и мечты у вас правильные. Ранее чем через 6 месяцев деятельности (реальной!), кредит не получить. Кстати, по прошествии времени посещайте сие заведение с бизнес-планом, напишите о предполагаемых расходах и доходах, словом, покажите себя рачительным бизнесменом, а не балаболом. А пока дело открыть намериваетесь, ознакомьтесь с различными программами поддержки бизнеса, их много - и муниципальных, и региональных, и федеральных. Ведь и 200-300 тыс. рублей - для начала хорошее подспорье.

Пытаясь найти ответ на вопрос, бизнес какого направления вы хотите открыть, вы должны ответить и на ряд следующих: где взять деньги? Первый, который я получила от финансового консультанта, – бизнес нельзя (и, как правило, не возможно) начать, опираясь на собственные средства.

Мне рассказали историю одного околомузыкального человека, который предложил обучать детей игре на фортепиано по специальной методике, которую создала его мама - преподаватель музыки. Каким-то образом он убедил нескольких молодых педагогов освоить эту методику, и впоследствии они предлагали обучиться ею, вывешивая объявления в интернет-сети. А еще создали свою страничку «Вконтакте» и «Фейсбуке». В этом плане бесплатные уроки стали двигателем прогресса. Бизнес шел, но только через 2 года случилось чудо - педагоги смогли снять стационарное помещение, куда мамочки могли приводить своих детишек.

Второй вопрос – где найти адекватного исполнителя? Сегодня это сделать крайне сложно. Странные истории о вменяемых и на первый взгляд амбициозных молодых людях (качество, которое так нравится современным работодателям) слышишь с завидным постоянством. Такие юноши и девушки с дипломами и опытом работы, которые они получили в годы учебы, что мне как преподавателю претит, т.к. это скорее показатель безалаберности, оформляются на работу и, пробыв ровно один день на рабочем месте, без объяснения причин исчезают. Их ищут «с собаками», а потом оказывается, что обстоятельства изменились и больше они у вас как сотрудники не появятся. Поэтому забудьте об амбициозных, нанимайте ответственных. Как правило, качественные исполнители – это члены семьи, выходит, говорим о зарождении семейного бизнеса.

Мой друг недавно открыл цветочный магазинчик, арендовав небольшую площадь в супермаркете, где давно работает. Он правильно просчитал: вокруг много магазинов с подарками, масса других заведений, но романтического букета живых роз, который бы послужил квинтэссенцией презента, в ближайшей округе не найти. Он зарегистрировался как ИП, выбрал льготную систему налогообложения, жена встала за прилавок в цветочном бутике. Пока все идет удачно. Кстати, суммы налогов и налоговая отчетность, которую им пришлось заполнить, совсем не повергла их в шок. Налоги оказались не большие, а отчеты раз в квартал, приемлемыми.

Вот теперь думаю, может, разъездную кофейню открыть, пусть работает с 6 до 9 утра. И скажем с 16 до 19 вечера. Стоят же тетушки с пянсе на остановках сутками. А тут вы (а точнее, нанятый персонал на мотоциклах, например) владивостокцам, отправляющимся на работу или домой в ожидании транспорта, хороший кофе предлагаете. Чем не идея? Кстати, краудсорсинг в действии (сейчас активно им пользуются в Сбербанке), значится, дарю бесплатный совет.

Яна Мальцева, «Золотой Рог».