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К саммиту АТЭС на о. Русском усилили меры безопасности
На острове Русском предприняты усиленные меры безопасности. Это связано с завершением строительства объектов саммита АТЭС, на стройплощадке необходимо обеспечить правопорядок, сохранность оборудования и антитеррористическую безопасность. Такую задачу поставило руководство Дальневосточного филиала компании «Крокус» новой смене охранников из 130 человек, которые заступили на дежурство на Русском острове.
Ежедневно охрану строящихся объектов ДВФУ обеспечивают более 130 человек из охранного агентства «Страга-Секьюрити». При необходимости, это количество может быть увеличено. Так, например, в период наиболее интенсивных строительных работ безопасность на полуострове Саперном обеспечивали около 200 человек каждую смену.
Охранники непрерывно контролируют соблюдение пропускного режима, допуск на стройку только тех лиц, которые имеют право там находиться. Также они отвечают за сохранность дорогостоящего оборудования на инфраструктурных объектах. Охранники несут круглосуточное дежурство на каждом корпусе, в штабе строительства и контрольно-пропускных пунктах. В их задачу входит и контроль всех грузов, которые доставляют на строительную площадку, а также предотвращение хищений стройматериалов.
Особое внимание уделено антитеррористической безопасности и охране делегаций, посещающих о.Русский. Как рассказал начальник службы безопасности Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус» Игорь ТЕРНОВСКИЙ, «к строительству ДВФУ приковано повышенное внимание первых лиц государства, поэтому федеральные чиновники самого разного уровня – частые гости на Русском острове. Мы совместно со специальными службами участвуем в обеспечении безопасности первых лиц. За это даже получили несколько благодарностей от различных силовых структур».
Как рассказал генеральный директор охранного агентства Александр БОЯРОВ, помимо охранников на пропускных пунктах и в корпусах, постоянно действуют 4 мобильных группы быстрого реагирования. Служба безопасности постоянно взаимодействует с правоохранительными органами. «Так, во время недавних совместных учений два сотрудника охранного агентства первыми обнаружили муляж торпеды, которой, по легенде, террористы планировали взорвать паром», - отметил Александр Бояров.
Александр ОГНЕВСКИЙ, «Золотой Рог».
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