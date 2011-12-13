Железнодорожные кассы Владивостока страхуют пассажиров, нарушая закон

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря, ZRPRESS. В кассах железнодорожного вокзала Владивосток пассажирам поездов продают билеты с взиманием страховых взносов в пользу страховой компании ОАО «Страховое общество ЖАСО», сообщает УФАС России по Приморскому краю.

Вид страхования – добровольное страхование пассажиров от несчастных случаев. При этом имеют место случаи, когда гражданам не разъясняется, что указанный вид страхования является добровольным для пассажира.

Приморское УФАС России сообщает, что действия по продаже пассажирам железнодорожных билетов в кассах вокзала с выписыванием страховых полисов ОАО «Страховое акционерное общество ЖАСО» без предупреждения пассажиров о добровольности этого страхования подпадают под признаки нарушения действующего, в том числе антимонопольного законодательства.