Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Железнодорожные кассы Владивостока страхуют пассажиров, нарушая закон
ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря, ZRPRESS. В кассах железнодорожного вокзала Владивосток пассажирам поездов продают билеты с взиманием страховых взносов в пользу страховой компании ОАО «Страховое общество ЖАСО», сообщает УФАС России по Приморскому краю.
Вид страхования – добровольное страхование пассажиров от несчастных случаев. При этом имеют место случаи, когда гражданам не разъясняется, что указанный вид страхования является добровольным для пассажира.
Приморское УФАС России сообщает, что действия по продаже пассажирам железнодорожных билетов в кассах вокзала с выписыванием страховых полисов ОАО «Страховое акционерное общество ЖАСО» без предупреждения пассажиров о добровольности этого страхования подпадают под признаки нарушения действующего, в том числе антимонопольного законодательства.
Новости тематики
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
Новости раздела
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли