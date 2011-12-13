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Во Владивостоке конференц-центр, где пройдет саммит АТЭС-2012, полностью остеклен
ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря, ZRPRESS. Во Владивостоке конференц-центр, где пройдут встречи лидеров стран АТЭС в сентябре 2012 года уже полностью остеклен. Строители заканчивают внутреннюю отделку, монтаж кондиционеров и пуско-наладочные работы на лифтах и эскалаторах.
Всемирно известная компания CSC, WALL Ltd. (Китай) завершила остекление корпуса № 24 Дальневосточного Федерального Университета на Русском острове. Как рассказали представители компании, «остекление корпуса дает двукратную экономию энергии для отопления зданий. А крыша «парит» над цельным витражом, который крепится на спайдерах и подсвечивается во все цвета радуги». В общей сложности компания CSC, WALL Ltd. выполнила остекление 250 тысяч квадратных метров. На остеклении витражей было задействовано 1300 человек. Именно эта компания участвовала в установке витражей и стекол на объектах Олимпиады в Пекине 2008 года.
Международный конференц-центр расположен на 9,5 гектарах острова Русский на полуострове Саперном в так называемой Деловой зоне Саммита АТЭС. Общая площадь сооружения составляет порядка 42,5 тыс. квадратных метров. Высота от пола до потолка в холле здания составляет 70 метров. Благодаря полному остеклению фасада открывается вид на мост через пролив Босфор Восточный. Здесь размещены залы для проведения заседания лидеров АТЭС ориентировочной площадью 1000 кв.м., помещения для рабочего завтрака, зал для приема. Итоговое заседание лидеров государств-членов АТЭС пройдет за круглым столом, который также будет установлен в концеренц-центре компанией «Крокус».
После окончания саммита 24-й корпус станет студенческим центром Дальневосточного Федерального Университета. Здесь разместятся кафе, досуговая зона с беспроводным интернетом, помещения для самоподготовки и многое другое для отдыха и учебы студентов ДВФУ.
Кроме того, напомним, что 4 декабря президентом ЗАО «Крокус» Арасом Агаларовым и генеральным директором ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» Олегом Букаловым был подписан акт завершения строительства первых пяти жилых корпусов на Русском острове. Это так называемые «президентские» корпуса, в которых во время саммита будут жить главы государств и сопровождающие лица, сообщает пресс-служба ДВ филиала ЗАО "Крокус".
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