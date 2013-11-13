Рост цен на новое жилье во Владивостоке не уступает по масштабам их снижению

Строители Владивостока нацелены на удачное завершение строительного сезона этого года. Наибольший успех по вводу жилья должен выпасть на хабаровскую компанию «Дальспецстрой», которая продолжает высокими темпами строить жилой район «Снеговая падь».

До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию шесть новых домов общей площадью 85,6 тыс. кв. метров. Еще три 10-этажных дома 83 теплой серии компания готовит к сдаче в рамках другого крупного проекта комплексного строительства жилья - «Патрокл» - на ул. Можайского.

В рамках действующего контракта с Минобороны РФ на 15 домов (3 369 квартир) компания готовит крупный задел на 2014 год, когда должно быть сдано еще девять зданий общей площадью 136,275 тыс. кв. метров. Как отмечают в компании, все работы по ним осуществляются в соответствии с графиком.

Компания ООО «Каньон» в ближайшее время завершает строительство переданного ей долгостроя по ул. Тобольской, 11 в районе Третьей Рабочей. Сразу два дома предполагает ввести компания ООО «Далта-Восток-1» - это переданный ей 24-этажный долгострой «Некрасов-2» и 19-этажный дом на Проспекте Острякова,6. Компания «Спеко и К» готовит к сдаче блоки «Е» и «Д» жилого комплекса на ул. Кирова, 49. Вторую 15-этажную башню завершает на ул. Крыгина, 40 компания ОАО «ВМСУ ТОФ».

До конца года завершить строительство дома по ул. Ватутина, 27 собирается компания ООО «Жилкапинвест», первый 10-этажный монолитно-каркасный дом МЖСК «Варяг» на ул. Черняховского намечает ввести ИСК «Восточные ворота», два 10-этажных дома 83-й теплой серии планирует сдать компания ООО «Лесной квартал» в одноименном микрорайоне. Компания «Промакфес» готовит к сдаче первую 18-этажную жилую башню комплекса «Мыс Купер» на Эгершельде. ООО «Владстройзаказчик» предполагает завершить работы на 9-этажном доме на ул. Нейбута, 10.

Вероятны сюрпризы: что-то может быть не принято, и наоборот, какие-то несколько объектов на финише года могут попытаться рвануть. Например, особые надежды на строящийся по краевым программам 25-этажный 240-квартирный дом на ул. Олега Кошевого, 23. Это как бы дело чести.

Что касается цен на новострой, то их движение остается разнонаправленным. Так, «Дальспецстрой» в рамках октябрьской акции осенней распродажи в престижной малоэтажной застройке в районе бухты Патрокл предложил покупателям торговаться за «квадрат» от 74 тысяч рублей при прежней цене от 85 тысяч рублей, а для таунхаусов, но только на ноябрь, установил цену «квадрата» 60 тысяч рублей. По тысяче рублей скинул за «квадрат» по нижней границе цен застройщик в доме на ул. Ватутина, 27, на две тысячи - в ЖК «Каскад», на три тысячи - на ул. Завойко, 4а, на четыре тысячи - на Чкалова, 5 и на пять тысяч - на сданном доме на ул. Кипарисовой, 2.

Однако рост цен не уступает по масштабам их снижению. На тысячу рублей подорожал по сравнению с концом второго квартала «квадрат» на ул. Тобольской, 11, на 1-4 тысячи - в доме по ул. Пихтовой, 21 б. На пять тысяч рублей подросла цена «квадрата» по нижней границе ценового диапазона в ЖК «Босфор» на проспекте Красного Знамени, 158а, ЖК «Тринити» на ул. Державина, 23, ЖК «Мыс Купера» и ЖК «Первомайский» в районе пл. Окатовой, и все цены - на ЖК «Квартал Тихоокеанский» в пригородной зоне на ул. Четвертая, 6. На 7 тысяч рублей поднялась верхняя граница цен на ЖК «Каскад», на 8 тысяч - в 15-этажном доме в районе проспекта 100-летия, 84.

Стоит отметить, что при довольно высокой активности застройщиков остается ряд объектов, где строительство временно прекращено или не начато. Это ЖК «Аквамарин», ЖК «Тополиная аллея», дом на ул. Толстого, 38, долгострои на ул, Авроровской, Шилкинской, Борисенко.

Притом что задел строительства жилья на следующие годы неплохо просматривается по бюджетным программам - в основном это район «Снеговая падь» (для военных и по краевым программам), заметно, что инвестиционно-строительные компании очень сдержанно начинают строительство новых многоэтажных жилых домов.

Предполагается, что в ближайшее время группой компаний «Армада» может начаться строительство ЖК «Алые паруса» на ул. Крыгина при стартовой цене «квадрата» 60 тыс. рублей, несколько новых домов на ул. Черняховского начинает МЖСК «Варяг», «Жилкапинвест» - строительство дома на ул. Ватутина, 28. Новую очередь строительства в мк «Патрокл» предстоит осваивать «Дальспецстрою». Недавно здесь уже были начаты работы по четырем задельным на следующий год 17-этажкам. Начинает строительство 13-этажного дома на ул. Елочной,1 компания ООО «Каньон». К строительству дома на ул. Володарского в ближайшем будущем планирует приступить компания ООО «Далта-Восток-1». Есть и другие, частично тайные замыслы, частично уже известные проекты, которые должны угадать желания потребителей.

Объемы вводимого и задельного нового жилья при сегодняшней демографической ситуации во Владивостоке вполне достаточны для удовлетворения рыночного спроса его жителей. Но недостаточны для активного замещения быстро стареющего жилого фонда, покрытия потребностей миграционного роста и достижения цели по вводу 1 кв. метра жилья в год на каждого жителя. То есть строить надо больше, и для этого нам надо находить новые средства и силы.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Цены на новое жилье в г. Владивостоке к середине октября 2013 г.