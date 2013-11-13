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Во Владивостоке построят элитный жилой комплекс

13 Ноября 2013, 12:09 | Владивосток

Компания «Армада» получила разрешение на строительство во Владивостоке 23-этажного жилого двухсекционного дома со стилобатом в районе ул. Крыгина, 99-ЗС.

В разрешении отмечено, что общая площадь здания составит около 29,3 тыс. кв. метров, в т.ч. около 18,9 тыс. кв. метров - площадь квартир. Всего их будет 331. В том числе 242 однокомнатные, 68 двухкомнатных и 21 трехкомнатная.

В здании по проекту - около 930 кв. метров офисных помещений. Строительством предусмотрено создание для жильцов 104 парковочных мест в закрытой автостоянке.

Дом решено строить в монолитно-каркасном исполнении с кладкой внешних стен из блоков «Теплостен». Планируемая стоимость строительства здания – 1,333 млрд рублей. Генподрядчиком по этому строительству определена компания ООО «Владстройгрупп».

Судя тексту опубликованной декларации о строительстве, к марту 2016 года строительные работы по зданию должны быть завершены. В дальнейшем рядом предполагается возвести еще два односекционных дома. В целом этот проект получил название ЖК «Алые паруса».

В настоящее время учредителями компании-застройщика выступают два российских физических лица (51%), Суйфэнхэская инвестиционная компания с ограниченной ответственностью «Гуансинь» (44%) и китайский предприниматель (5%). Вести строительство предполагается с участием дольщиков.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото victorborisov.livejournal.com.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: строительство  жилье  Армада  рынок 



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Комментарии

  • Псевдоним15:01, 13.11.2013#

    Эгершельд и так забит до предела. И климат там не самый лучший для высоток - туманы, однако.

  • Псевдоним15:25, 13.11.2013#

    пусть эта "элита" и живет в этом аппендиксе , не заедешь , не уедешь , дорога то одна . . а так то у нас как раз "элитного" жилья и не хватает , доступного обыкновенного хоть жопой ешь . . )

  • Псевдоним15:31, 13.11.2013#

    104 парковочных места на СТОЯНКЕ!!!! ЭЛИТНОЕ, [***], жильё! В "Снеговой пади" нет ни единого квадратного метра парковки; по техрегламенту, "элитное жильё", почти дословно звучит как: "не более пяти-семи этажей, не более 1-3 квартир на ОДНОМ этаже (!)" и т. д. . . . Какое это, [***], элитное жильё???? А выезжать, с Эгершельда", за неделю, что ли, в город??

  • поЦоны с раЁна15:42, 13.11.2013#

    однушки? элитное? БГАГАГАГАГАГаааа!

  • Вася, тойотовод из Владика18:00, 14.11.2013#

    "242 однокомнатные, 68 двухкомнатных и 21 трехкомнатная" - элитная гостинка? ;- )) Почти все квартиры - ОДНОКОМНАТНЫЕ !

  • Псевдоним15:34, 13.11.2013#

    Элитные однокомнатные гыгы. . есть у нас элитные гостинки на сельской :)

  • вокак17:52, 14.11.2013#

    опять элитки будут где-то в жопе, как на патрокле

  • Псевдоним17:56, 14.11.2013#

    там им и место.

  • ОПРИЧНИК17:57, 14.11.2013#

    Элитным гражданам надо жить подальше от нормальных людей. Интересно, как они там будут разбираться между крузаками: кто чье место на парковке занял?)))

  • Вася, тойотовод из Владика18:03, 14.11.2013#

    Свои крузаки за окно в авоське будут вывешивать на ночь.

  • Псевдоним18:01, 14.11.2013#

    когда же уже построят что то доступное обычным гражданам?!

  • Псевдоним18:03, 14.11.2013#

    Вообще, пусть занимают элитный остров Рейнеке, под элитный городок

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