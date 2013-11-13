Во Владивостоке построят элитный жилой комплекс

Компания «Армада» получила разрешение на строительство во Владивостоке 23-этажного жилого двухсекционного дома со стилобатом в районе ул. Крыгина, 99-ЗС.

В разрешении отмечено, что общая площадь здания составит около 29,3 тыс. кв. метров, в т.ч. около 18,9 тыс. кв. метров - площадь квартир. Всего их будет 331. В том числе 242 однокомнатные, 68 двухкомнатных и 21 трехкомнатная.

В здании по проекту - около 930 кв. метров офисных помещений. Строительством предусмотрено создание для жильцов 104 парковочных мест в закрытой автостоянке.

Дом решено строить в монолитно-каркасном исполнении с кладкой внешних стен из блоков «Теплостен». Планируемая стоимость строительства здания – 1,333 млрд рублей. Генподрядчиком по этому строительству определена компания ООО «Владстройгрупп».

Судя тексту опубликованной декларации о строительстве, к марту 2016 года строительные работы по зданию должны быть завершены. В дальнейшем рядом предполагается возвести еще два односекционных дома. В целом этот проект получил название ЖК «Алые паруса».

В настоящее время учредителями компании-застройщика выступают два российских физических лица (51%), Суйфэнхэская инвестиционная компания с ограниченной ответственностью «Гуансинь» (44%) и китайский предприниматель (5%). Вести строительство предполагается с участием дольщиков.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото victorborisov.livejournal.com.