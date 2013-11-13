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Во Владивостоке построят элитный жилой комплекс
Компания «Армада» получила разрешение на строительство во Владивостоке 23-этажного жилого двухсекционного дома со стилобатом в районе ул. Крыгина, 99-ЗС.
В разрешении отмечено, что общая площадь здания составит около 29,3 тыс. кв. метров, в т.ч. около 18,9 тыс. кв. метров - площадь квартир. Всего их будет 331. В том числе 242 однокомнатные, 68 двухкомнатных и 21 трехкомнатная.
В здании по проекту - около 930 кв. метров офисных помещений. Строительством предусмотрено создание для жильцов 104 парковочных мест в закрытой автостоянке.
Дом решено строить в монолитно-каркасном исполнении с кладкой внешних стен из блоков «Теплостен». Планируемая стоимость строительства здания – 1,333 млрд рублей. Генподрядчиком по этому строительству определена компания ООО «Владстройгрупп».
Судя тексту опубликованной декларации о строительстве, к марту 2016 года строительные работы по зданию должны быть завершены. В дальнейшем рядом предполагается возвести еще два односекционных дома. В целом этот проект получил название ЖК «Алые паруса».
В настоящее время учредителями компании-застройщика выступают два российских физических лица (51%), Суйфэнхэская инвестиционная компания с ограниченной ответственностью «Гуансинь» (44%) и китайский предприниматель (5%). Вести строительство предполагается с участием дольщиков.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним15:31, 13.11.2013#
104 парковочных места на СТОЯНКЕ!!!! ЭЛИТНОЕ, [***], жильё! В "Снеговой пади" нет ни единого квадратного метра парковки; по техрегламенту, "элитное жильё", почти дословно звучит как: "не более пяти-семи этажей, не более 1-3 квартир на ОДНОМ этаже (!)" и т. д. . . . Какое это, [***], элитное жильё???? А выезжать, с Эгершельда", за неделю, что ли, в город??
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