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Во Владивостоке цены на вторичном рынке жилья стабилизировались

13 Ноября 2013, 12:07 | Владивосток

На вторичном рынке жилья Владивостока отмечается стабилизация цен предложения. По данным NDVL.ru, с февраля по ноябрь этого года средняя цена «квадрата» колебалась в пределах менее чем тысячи рублей: выше 84 000 рублей (чуть меньше в октябре), но ниже 85 000.

На начало ноября средний «квадрат» в целом по городу предлагался за 84 066 рублей, в гостинках - за 96 190, в 1-комнатных квартирах - за 92 563, в 2-комнатных - 81 965, 3-комнатных - 76 281 рублей.

Судя по динамике цен, они мало колебались с начала года на гостинки, двух- и трехкомнатные квартиры, но по 1-комнатным после выхода в марте-апреле на уровень выше 100 000 рублей они стали постепенно снижаться и в начале ноября предлагались уже по июньским ценам 2012 г. - около 92 000.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: недвижимость  жилье  рынки  цены 



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Комментарии

  • Васёк21:23, 13.11.2013#

    Охренеть, в халупе цена 100 штук за квадрат!!!! Да здравствует великая рассея, да хрен я воевать за эту ипучую страну пойду. Продам тому кто больше предложит, и плюйте в меня за отсутствие патриотизма и . т. п я патриот своей родины, а не этого гондураса.

  • ОПРИЧНИК21:40, 13.11.2013#

    Вот потому и стоит столько халупа, что таких как ты уже очень много.

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