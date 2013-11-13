Во Владивостоке цены на вторичном рынке жилья стабилизировались

На вторичном рынке жилья Владивостока отмечается стабилизация цен предложения. По данным NDVL.ru, с февраля по ноябрь этого года средняя цена «квадрата» колебалась в пределах менее чем тысячи рублей: выше 84 000 рублей (чуть меньше в октябре), но ниже 85 000.

На начало ноября средний «квадрат» в целом по городу предлагался за 84 066 рублей, в гостинках - за 96 190, в 1-комнатных квартирах - за 92 563, в 2-комнатных - 81 965, 3-комнатных - 76 281 рублей.

Судя по динамике цен, они мало колебались с начала года на гостинки, двух- и трехкомнатные квартиры, но по 1-комнатным после выхода в марте-апреле на уровень выше 100 000 рублей они стали постепенно снижаться и в начале ноября предлагались уже по июньским ценам 2012 г. - около 92 000.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.