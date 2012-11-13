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До Владивостока дошла кофейня российской сети "Шоколадница"
13 Ноября 2012, 21:55 | Владивосток
Примерно через 2 недели во Владивостоке откроется кофейня российской сети «Шоколадница» – одна из приморских компаний купила франшизу на этот бренд.
Напомним, в настоящее время в Москве и Московской области уже работают около 200 кофеен, которые расположены в историческом центре Москвы, оживленных торговых и бизнес-центрах, аэропортах. В 2006 году началось активное развитие сети в регионах. Сегодня «Шоколадница» успешно работает в крупнейших городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе, Хабаровске.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".
Автор: Елена Ардальянова
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