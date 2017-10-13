Во Владивостоке расскажут, как построить "команду мечты"

Известный бизнес-коуч с мировым именем впервые прилетит во Владивосток на Форум «РОСТ».

Эффективная команда – обязательная часть успеха любого бизнеса. Но где ее найти? Может быть ее надо вырастить? Мало кто может ответить на эти вопросы предельно ясно. Одному из самых профессиональных и известных бизнес-тренеров в России это удается. Иван Маурах прилетит во Владивосток 3-4 ноября на Форум молодых предпринимателей «РОСТ», чтобы рассказать приморским бизнесменам, как построить «команду мечты».

Иван проводит свои программы для топ-менеджеров крупных компаний. Его приезд во Владивосток – настоящий шанс для местного бизнеса перенять опыт специалиста мирового уровня в области корпоративной культуры. Среди его клиентов — группа компаний «Савва», МТС, «Пересвет-Регион», DHL, BBDO, Campbells, группа компаний «Мироздание», Mirax Group, «Полюс Золото», «Ланит», «Уралсиб», Банк «Открытие», Новолипецкий металлуригический комбинат, ZARA, MсCain, Salym Petroleum и многие другие.

«Культура начинается с верхушки управленческой системы: с собственника, директора, владельца, топов, и затем каскадируется вниз. И чем более она ясная и простая, тем проще в ней существовать всем сотрудникам», - считает Иван.

Иван Маурах не только помогает командам российских и международных компаний быть эффективнее, но и в свободное время бегает марафоны. Например, в прошлом году, когда ему исполнилось 55 лет, Иван успешно преодолел 112 км гонки Elbrus World Race. Этот человек не только знает о мотивации всё, но и доказывает это на практике.

«Успешные предприниматели пашут больше, чем мексиканские гастарбайтеры на плантациях. Они уже в 7 утра просматривают биржевые сводки и продолжают пахать до вечера. Радость или не радость, мучиться или не мучиться – это не вопрос внешнего условия, это вопрос внутреннего отношения», – говорит Иван.

Но если с предпринимателями все понятно, то как мотивировать сотрудников работать эффективнее? Вопрос, который задает себе каждый второй руководитель. Вы можете спросить об этом у Ивана лично 3 и 4 ноября в кампусе ДВФУ на Форуме «РОСТ».

Свое участие в качестве спикеров также уже подтвердили: Ольга Еремеева (Pandora), Александр Лариновский (Skyeng), Максим Журило (I Love Running), Илья Политковский (KFC Россия и СНГ, Pizza Hut), Александр Сафронов (Канцелярская крыса), Борис Преображенский (Foroffice.ru), Сергей Ткачев (Гиперавто), Михаил Грудин (Гипрогор), Борис Поздняков (ГК "Эскадра-П"), Константин Богданенко и Дмитрий Алексеев (ДНС), Антон Скорик (ГК "Эталон"), Андреасяны Гевонд и Сарик (Большое кино), Алена Ницора (сеть суши-баров "Токио"), Марина Росс (Hydrop), Роман Горюнов (Президент РТС), Анастасия Ковалева (Priority Center), Иван Маурух (Business Relations), Валерий Разгуляев (Избёнка – ВкусВилл), Ильхом Исмаилов (Plov.com), Сергей Лазарев (ЭкоСтар Технолоджи). Следует отметить, что количество спикеров на форуме увеличивается с каждым днем.

Купить билет для участия в Форуме «Рост» можно на сайте - https://rostforum.ru. По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7(423)202-51-80

Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз и Приморское краевое отделение "ОПОРА РОССИИ" при поддержке АНО "Инвестиционное агентство Приморского края".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.