Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский центр развития предпринимательства приглашает на День открытых дверей
13 октября в Центре развития предпринимательства Владивостока пройдет День открытых дверей. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", он будет организован совместно с Управлением федеральной налоговой службы России по Приморскому краю.
В рамках Дня открытых дверей будет организован консультационный пункт для предпринимателей с целью повышения уровня грамотности по вопросам налогового законодательства, государственной регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, применения контрольно-кассовой техники. Участники также смогут ознакомиться с условиями предоставления финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы».
День открытых дверей пройдет 13 октября с 11 до 14 часов по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, каб. 813, конференц-зал МКУ «Центр развития предпринимательства».
На индивидуальные консультации в рамках Дня открытых дверей приглашаются все заинтересованные потенциальные и действующие предприниматели.
Вопросы, на которые предприниматели хотели бы получить ответы в рамках Дня открытых дверей, следует направлять на адрес электронной почты crp_vl@list.ru.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.crpvl.ru/events.html
Новости тематики
- Приморский центр развития предпринимательства приглашает на День открытых дверей
- У Дальневосточного морского пароходства появились новые директора
- "Опора России" откроет во Владивостоке бюро по защите предпринимателей от уголовных преследований
- Лучшие инновационные проекты Дальнего Востока выбрали во Владивостоке
- Во Владивостоке городская недвижимость и земля выставлены на торги
- Почта России провела бизнес-завтрак для ритейлеров
- Грандиозный вечер в честь 10-летия Бизнес-Клуба "ДИАЛОГИ" состоялся в Tigre de Cristall (Фоторепортаж)
- Общественные организации получат субсидии от мэрии Владивостока
- День "Евразийской экспедиции" из Пусана во Владивостоке завершился большим вечером дружбы
- Инвесторов призвали во Владивосток
Новости раздела
- Приморский центр развития предпринимательства приглашает на День открытых дверей
- У Дальневосточного морского пароходства появились новые директора
- Корейский бизнес положил глаз на Свободный порт Владивосток
- "Опора России" откроет во Владивостоке бюро по защите предпринимателей от уголовных преследований
- Приморские ЖСК приводятся в качестве плохого примера
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Лучшие инновационные проекты Дальнего Востока выбрали во Владивостоке
- ВЭФ-2016: послевкусье с азиатским ароматом
- Во Владивостоке городская недвижимость и земля выставлены на торги
- Иностранцы смогут въезжать во Владивосток по электронной визе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев возвращает себе Владивосток
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Мост на остров Русский появится на новой российской банкноте
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- В Приморье голодные хищники выходят в города и села
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- Неправильный мед
- Назван идеальный возраст для поиска работы
- В Приморье сотрудники МЧС спасли SUP-серферов с необитаемого острова