Приморский центр развития предпринимательства приглашает на День открытых дверей

13 октября в Центре развития предпринимательства Владивостока пройдет День открытых дверей. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", он будет организован совместно с Управлением федеральной налоговой службы России по Приморскому краю.

В рамках Дня открытых дверей будет организован консультационный пункт для предпринимателей с целью повышения уровня грамотности по вопросам налогового законодательства, государственной регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, применения контрольно-кассовой техники. Участники также смогут ознакомиться с условиями предоставления финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы».

День открытых дверей пройдет 13 октября с 11 до 14 часов по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, каб. 813, конференц-зал МКУ «Центр развития предпринимательства».

На индивидуальные консультации в рамках Дня открытых дверей приглашаются все заинтересованные потенциальные и действующие предприниматели.

Вопросы, на которые предприниматели хотели бы получить ответы в рамках Дня открытых дверей, следует направлять на адрес электронной почты crp_vl@list.ru.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.crpvl.ru/events.html

Газета «Золотой Рог», Владивосток.