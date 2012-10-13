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В Приморье «Первая игровая компания» перешла под оффшорный контроль
Обладатель первой лицензии на организацию и проведение азартных игр в Приморье ООО «Первая игровая компания Востока» (ПИКВ) меняет владельцев. Зарегистрированное в Артеме ООО уже уведомило отделение Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю о соответствующих изменениях.
Ранее 100% долей ООО «ПИКВ» принадлежало зарегистрированному во Владивостоке ООО «Восточный финансовый дом», по 50% долей которого принадлежит гендиректору Олегу ДРОЗДОВУ (также владеет 50% ООО «ДАЛТА-Восток-1») и Татьяне ГРУШИНОЙ. Новыми собственниками ПИКВ стали компании «Ориентал Риджент Лимитед» и «Кинетик Инвестментс Инк».
Участники рынка считают, что перевод на оффшорные фирмы является лишь формальной сменой владельцев.
«Вы (или ваша российская компания) являетесь владельцем объекта недвижимости и хотите максимально обезопасить свое имущество и/или сохранить анонимность владения. В этом случае часто имеет смысл перевести вашу собственность на оффшорную компанию. Регистрация оффшорных компаний обеспечит анонимность владения недвижимым имуществом, а так же обезопасит объект недвижимости от возможных претензий ваших кредиторов. Ведь собственником недвижимости будет оффшорная компания, которая не несет ответственности по вашим долгам. Такое применение оффшора в будущем сильно упростит вам процедуру продажи объекта недвижимости. Будет достаточно только лишь оформить сделку по продаже акций оффшорной компании новому владельцу. А это сделать гораздо проще, чем регистрировать сделку по продаже недвижимости в обычном порядке», - поясняет компания «Статус Консталтинг».
Досье: В соответствии с генеральным планом развития игорной зоны «Приморье» застройка будет осуществляться в два этапа. На первом этапе запланировано освоение около 260 гектаров, на которых будут возведены следующие объекты: 12 казино (каждый в комплексе с 3-, 4- или 5-звездочным отелем), 4 отдельно стоящих отеля, несколько гостевых вилл, торговый и выставочный центр площадью 100 тыс. кв. м, многофункциональные развлекательные центры, яхт-клуб. Заключение соглашений с инвесторами будет произведено на основе оценки проектов, предоставленных в ходе процедуры RFC (Request for Concept).
ООО «ПИКВ» планирует инвестировать в строительство развлекательного комплекса в игорной зоне $30 млн. По данным сайта компании, уже ведется проектирование и реализация объекта «Гостиничный комплекс с казино», а также объектов коммунальной инфраструктуры. Проектируемый комплекс будет включать в себя одно из самых современных и крупных казино в Европе, а также гостиницу на 110 номеров класса «4 звезды». Площадь игровых залов составит порядка 7,2 тыс. кв. м.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог".
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