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Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
Партнером выступит ПАО «Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика»
Schneider Electric, один из крупнейших в мире производителей электрооборудования, организует производство электротехнического оборудования во Владивостоке на базе ПАО «Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика» (Владивосток), сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В рамках проекта планируется запуск изготовления и сборки оборудования Schneider Electric на производственных площадях «Эры», а также сотрудничество в области оказания консультационных услуг, поиска потенциальных покупателей и поставки оборудования
Соглашение было подписано в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Россия - стратегически важный регион для нас и четвертый рынок в мире. Мы видим, как быстро развивается страна, а уровень развития Дальнего Востока еще выше, чем в среднем по стране. Мы рады возможности сотрудничества, готовы делиться нашим мировым опытом и экспертизой, инновационными технологиями и высокотехнологичным оборудованием, чтобы способствовать дальнейшему развитию региона», - сказал президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан ВАНДЕРПЛАЕТСЕ.
Гендиректор ПАО ВП «Электрорадиоавтоматика» Виктор ПЕСТОВ в свою очередь напомнил, что его предприятие работает с 1932 года.
«За это время мы стали лидером в регионе Сибири и Дальнего Востока РФ в сфере судостроительной и судоремонтной промышленности в области электромонтажного и электромеханического производства, проектирования и изготовления электрораспределительных устройств. Значительную часть наших разработок мы делаем с применением комплектующих и оборудования Schneider Electric. Мы сотрудничаем с Schneider Electric уже много лет и сейчас переходим на качественно новый этап более тесного и взаимовыгодного взаимодействия", - сказал руководитель приморской компании.
Досье «Золотого Рога»: В настоящее время самым крупным акционером ПАО ВП «Электрорадиоавтоматика» является зарегистрированное во Владивостоке ООО «Каскад-ДВ», которому принадлежит 19,4% акций предприятия. Исполнительный директор «Эры», бывший генеральный директор ОАО «Восточная верфь» Игорю Мирошниченко владеет 9,87%, гендиректору Виктор Пестов – 9,7%. Председателем совета директоров предприятия является Геннадий ТОКУЛЕНКО.
Schneider Electric - один из крупнейших в мире производителей электрооборудования. В состав французской корпорации входят три крупные компании — Merlin Gerin, Square D и Telemecanique, 207 заводов, а также научно-исследовательские центры в 25 странах. Компания продает продукцию в 190 государствах мира. В 2016 году компания планирует инвестировать в развитие своих российских предприятий около 4 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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