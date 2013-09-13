www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Во Владивостоке мост через бухту Золотой Рог оказался в центре многомиллионного судебного разбирательства

13 Сентября 2013, 17:24 | Владивосток

В Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Тихоокеанская мостостроительная компания» обратилось общество с ограниченной ответственностью «Росдальстрой». Исковые требования мотивированы неисполнением обязательств по оплате строительно-монтажных работ на сумму 15 618 925 рублей.

3 апреля 2012 года между ООО «Росдальстрой» и ЗАО «ТМК» был заключен договор, по условиям которого «Росдальстрой» должен был выполнить строительно-монтажные работы по устройству аэрозаградительной сигнализации, навигационной системы, молниезащиты, а также заземления и обогрева ливневой канализации на объекте «Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог».

 Комплекс строительно-монтажных работ был выполнен, что подтверждают односторонние акты о приемке выполненных работ. Однако ЗАО «ТМК» произвело частичную оплату, сославшись на непредставление со стороны ООО «Росдальстрой» полного комплекта исполнительной документации. Кроме того, по словам представителя «Тихоокеанской мостостроительной компании», подрядчиком были выполнены дополнительные виды работ, которые не были предусмотрены договором.

В ходе судебного заседания судом было установлено, что объект строительства был сдан в эксплуатацию. Строительно-монтажные работы по договору от 3 апреля 2012 года исполнены в соответствии с локальными сметными расчетами, и после сдачи объекта  в эксплуатацию со стороны заказчика не поступало каких-либо претензий относительно качества работ. На основании изложенного суд считает исковые требования о взыскании основного долга по договору подряда обоснованными.

Руководствуясь статьями Арбитражного процессуального кодекса РФ Арбитражный суд Приморского края решил взыскать с ЗАО «ТМК» в пользу ООО «Росдальстрой» 13 550 414 рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: мосты владивостока  ТМК  суд  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним17:39, 13.09.2013#

    По сравнению с тем что спи_здили, это копейка

  • Псевдоним18:01, 13.09.2013#

    официально сгорело!

  • Псевдоним12:19, 14.09.2013#

    Копейки:)

  • Псевдоним12:22, 14.09.2013#

    Именно, копейка.

  • Псевдоним20:48, 15.09.2013#

    Уже в заголовке на главной странице- и то ошибка. Просклоняйте указанную сумму, грамотеи. . .

  • Псевдоним00:27, 16.09.2013#

    ТМК право. Без исполнительных документов платить нельзя. И дополнительные работы нужно выполнять только с согласования с проектировщиками. Сначала внести изменения в проект, просчитать смету, определить источники финансирования, подписать договор или допсоглашение. А уж потом выполнять дополнительные работы. Страна непуганных менеджеров.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru