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Во Владивостоке мост через бухту Золотой Рог оказался в центре многомиллионного судебного разбирательства
В Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Тихоокеанская мостостроительная компания» обратилось общество с ограниченной ответственностью «Росдальстрой». Исковые требования мотивированы неисполнением обязательств по оплате строительно-монтажных работ на сумму 15 618 925 рублей.
3 апреля 2012 года между ООО «Росдальстрой» и ЗАО «ТМК» был заключен договор, по условиям которого «Росдальстрой» должен был выполнить строительно-монтажные работы по устройству аэрозаградительной сигнализации, навигационной системы, молниезащиты, а также заземления и обогрева ливневой канализации на объекте «Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог».
Комплекс строительно-монтажных работ был выполнен, что подтверждают односторонние акты о приемке выполненных работ. Однако ЗАО «ТМК» произвело частичную оплату, сославшись на непредставление со стороны ООО «Росдальстрой» полного комплекта исполнительной документации. Кроме того, по словам представителя «Тихоокеанской мостостроительной компании», подрядчиком были выполнены дополнительные виды работ, которые не были предусмотрены договором.
В ходе судебного заседания судом было установлено, что объект строительства был сдан в эксплуатацию. Строительно-монтажные работы по договору от 3 апреля 2012 года исполнены в соответствии с локальными сметными расчетами, и после сдачи объекта в эксплуатацию со стороны заказчика не поступало каких-либо претензий относительно качества работ. На основании изложенного суд считает исковые требования о взыскании основного долга по договору подряда обоснованными.
Руководствуясь статьями Арбитражного процессуального кодекса РФ Арбитражный суд Приморского края решил взыскать с ЗАО «ТМК» в пользу ООО «Росдальстрой» 13 550 414 рублей.
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Комментарии
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Псевдоним00:27, 16.09.2013#
ТМК право. Без исполнительных документов платить нельзя. И дополнительные работы нужно выполнять только с согласования с проектировщиками. Сначала внести изменения в проект, просчитать смету, определить источники финансирования, подписать договор или допсоглашение. А уж потом выполнять дополнительные работы. Страна непуганных менеджеров.
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