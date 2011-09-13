У руля ВМТП встал вице-президент FESCO

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП входит в Транспортную группу FESCO) возглавил вице-президент FESCO по морскому дивизиону, управляющий директор ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) Владимир КОРЧАНОВ.

Акционеры ВМТП на внеочередном собрании, проходившем в заочной форме 9 сентября, досрочно прекратили полномочия генерального директора Вячеслава ПЕРЦЕВА, возглавлявшем компанию с 2006 года, и избрали гендиректором Владимира Корчанова.

Напомним, что в начале августа пул частных инвесторов, организованный "ВТБ Капиталом", выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала ООО "М-порт", владеющего 95,6% акций ВМТП, у менеджмента порта. FESCO планирует оформить операционный контроль над ВМТП в сентябре.