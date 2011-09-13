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У руля ВМТП встал вице-президент FESCO
ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП входит в Транспортную группу FESCO) возглавил вице-президент FESCO по морскому дивизиону, управляющий директор ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) Владимир КОРЧАНОВ.
Акционеры ВМТП на внеочередном собрании, проходившем в заочной форме 9 сентября, досрочно прекратили полномочия генерального директора Вячеслава ПЕРЦЕВА, возглавлявшем компанию с 2006 года, и избрали гендиректором Владимира Корчанова.
Напомним, что в начале августа пул частных инвесторов, организованный "ВТБ Капиталом", выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала ООО "М-порт", владеющего 95,6% акций ВМТП, у менеджмента порта. FESCO планирует оформить операционный контроль над ВМТП в сентябре.
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Здравствуйте!Хотелось бы высказать мнение о работе парома№9 Ванино-Холмс. Дело в том, что мой муж 25. 01. 2013г на автомобиле был загружен на этот паром!В этот же день судно попыталось выйти из Ванино(там стоял ещё один паром, закованный во льды)но они только смогли отойти не далеко от причала и тоже попали в такую же обстановку(были тоже закованные льдами!). Поздно вечером(мимо них)проходил ледокол, который сделал"коридор", но капитан парома№9 даже не завёл двигатель, что бы проскочить и выйти из порта(чем же он был так сильно занят?!)А ведь это ЛЕДОКОЛ?!!!С 25. 01. 2013 на судне кормят пассажиров 1раз(и то что останется после приёма пищи команды и то ПЛАТНО!!!)Но дело даже не в этом, хотя у пассажиров закончились деньги и продукты(ведь сегодня уже 29. 01. 2013г! время 12ч23мин). Судно до сих пор не может( или не хочет) выйти из этого ледового плена!Возмущает одно-бездействия Сахалинского Морского Пароходства!!!Почему бы в место того что бы запустить 3-4двигателя и делать реверсионные попытки пробиться, Вы спите спокойно?!!!Теряется ДОВЕРИЕ в Ваше обеспечение перевозки и даже ЖИЗНИ пассажиров!Хотелось бы знать, кто за это безобразие должен ОТВЕТИТЬ???На сегодняшний момент паром №9 находиться(почему то???)в Сов. Гавани с заглушонным двигателем, и ни каких попыток НЕ ПРЕДПРИНИМАЕТЬСЯ(время 17ч30мин)