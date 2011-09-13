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В аэропорту Владивостока зарегистрирован миллионный пассажир 2011 года

13 Сентября 2011, 14:42 | Владивосток

12 сентября в ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») зарегистрирован миллионный пассажир. Обладателем этого почетного титула стал Сергей Терёшин, вылетавший рейсом авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») №3274 по маршруту Владивосток – Иркутск – Новосибирск.

- Событие великолепное! Я читал о том, что аэропорты чествуют юбилейных пассажиров, но что именно мне достанется счастливый билет – это, конечно, неожиданность. Хотя в глубине души, наверное, каждый из нас желает стать номинантом или победителем в чем-то, - поделился своими эмоциями Сергей Терёшин. - Чувствую себя замечательно, потому что по делам часто летаю, и аэропорт для меня не стресс, а довольно привычная жизненная ситуация.

Нечаянную радость Сергея разделила супруга Людмила, которая провожала его в очередную командировку в Новосибирск.

В чествовании титулованного пассажира приняли участие руководители ОАО «МАВ» и представитель авиакомпании S7 Airlines. По традиции, кроме ценных призов, аэропорт подарил новому «Миллионному пассажиру» сертификат на годовое бесплатное обслуживание в залах повышенной комфортности, а авиакомпания - бесплатный пролет на две персоны по маршруту Владивосток-Гонконг-Владивосток.

- Пассажиропоток аэропорта Владивостока в третий раз достигает и превышает показатель в миллион человек, а то, что дата этого события все дальше отодвигается от конца года – наилучшим образом свидетельствует о положительной динамике пассажиропотока, - отметила руководитель коммерческой службы ОАО «МАВ» Юлия Забава. Напомним, в 2008 году миллионный пассажир был зарегистрирован в декабре, в 2010 – октябре. По итогам работы в 2011 году общий пассажиропоток ОАО «МАВ» прогнозируется в пределах 1,5 млн человек.

Досье: ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.

Автор: Отдел по связям с общественностью ОАО «МАВ»
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