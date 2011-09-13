Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В аэропорту Владивостока зарегистрирован миллионный пассажир 2011 года
12 сентября в ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») зарегистрирован миллионный пассажир. Обладателем этого почетного титула стал Сергей Терёшин, вылетавший рейсом авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») №3274 по маршруту Владивосток – Иркутск – Новосибирск.
- Событие великолепное! Я читал о том, что аэропорты чествуют юбилейных пассажиров, но что именно мне достанется счастливый билет – это, конечно, неожиданность. Хотя в глубине души, наверное, каждый из нас желает стать номинантом или победителем в чем-то, - поделился своими эмоциями Сергей Терёшин. - Чувствую себя замечательно, потому что по делам часто летаю, и аэропорт для меня не стресс, а довольно привычная жизненная ситуация.
Нечаянную радость Сергея разделила супруга Людмила, которая провожала его в очередную командировку в Новосибирск.
В чествовании титулованного пассажира приняли участие руководители ОАО «МАВ» и представитель авиакомпании S7 Airlines. По традиции, кроме ценных призов, аэропорт подарил новому «Миллионному пассажиру» сертификат на годовое бесплатное обслуживание в залах повышенной комфортности, а авиакомпания - бесплатный пролет на две персоны по маршруту Владивосток-Гонконг-Владивосток.
- Пассажиропоток аэропорта Владивостока в третий раз достигает и превышает показатель в миллион человек, а то, что дата этого события все дальше отодвигается от конца года – наилучшим образом свидетельствует о положительной динамике пассажиропотока, - отметила руководитель коммерческой службы ОАО «МАВ» Юлия Забава. Напомним, в 2008 году миллионный пассажир был зарегистрирован в декабре, в 2010 – октябре. По итогам работы в 2011 году общий пассажиропоток ОАО «МАВ» прогнозируется в пределах 1,5 млн человек.Досье: ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.
Новости тематики
- Самый дорогой шоколад в России продается во Владивостоке
- Глава "Аэрофлота" сравнил полет во Владивосток с поездкой на такси в Москве
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
Новости раздела
- Самый дорогой шоколад в России продается во Владивостоке
- Глава "Аэрофлота" сравнил полет во Владивосток с поездкой на такси в Москве
- Одно из крупнейших предприятий стройиндустрии Приморья сменило прописку
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- "Аналог" уходит в прошлое
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"