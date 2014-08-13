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В Приморье Владрыбпорт отработал первое полугодие сверхэффективно

13 Августа 2014, 11:51 | Владивосток

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (ВМРП) в первом полугодии 2014 года получило 346,754 млн рублей чистой прибыли, что в 3,8 раза превышает показатели аналогичного периода 2013 года

Выручка компании в первом полугодии выросла на 5,5% - до 951,391 млн рублей.

Напомним, что акционеры ОАО "ВМРП" приняли стратегическое решение - вернуть себе лидирующие позиции в перевалке рыбы из Дальнего Востока в регионы России.

Крупнейшая российская стивидорная компания, которая в 80-х годах переваливала до 1,5 млн тонн рыбопродукции в год, намерена вернуть себе роль главного дальневосточного рыбного хаба.

Председатель совета директоров ОАО "ВМРП" Валерий МАРТЫНОВ уже направил в Росрыболовство заявку на включение инвестиционного проекта на 1,5 млрд рублей в проект Федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2015-2020 годах и на период до 2023 года".

Проект называется "Модернизация специализированной холодильно-складской инфраструктуры во Владивостоке для перевалки и хранения рыбной продукции и создания межрегионального оптового распределительного центра в целях развития производства рыбной продукции с глубокой степенью переработки и повышения доступности рыбной продукции для населения" и предусматривает сооружение новых холодильно-складских мощностей на территории морского терминала ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" и на территории действующего тылового терминала в районе узловой железнодорожной станции "Угольная".

Инвестиционный проект будет реализован в два этапа. На первом этапе пропускная способность ОАО "ВМРП" по перевалке рыбной продукции увеличится до 360 тыс. тонн к 2016 году и до 500 тыс. тонн к 2020 году. На втором этапе будет создан оптовый распределительный центр для обеспечения бесперебойного снабжения промышленных предприятий продовольственным сырьем для производства рыбной продукции с глубокой степенью переработки ежегодным объемом 20 тыс. тонн.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: рыба  порт  прибыль 



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