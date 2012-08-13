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"Газпромнефть-Аэро" начала заправки воздушных судов во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 13 августа, ZRPRESS. ЗАО "Газпромнефть-Аэро" (дочерняя структура ОАО "Газпром нефть") начало заправки воздушных судов российских авиакомпаний S7 и Red Wings в аэропорту Владивосток.
"Начиная заправки во Владивостоке, мы получаем доплнительные возможности для укрепления позиций на перспективном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе за счет обеспечения авиационным топливом воздушных судов во время предстоящего Делового саммита АТЭС", - сообщил гендиректор "Газпромнефть-Аэро" Владимир ЕГОРОВ, слова которого приводятся в сообщении компании.
Сотрудничество осуществляется в рамках договоров хранения и оказания услуг по заправке воздушных судов с топливозаправочным комплексом "ТЗК ДВ" в международном аэропорту Владивостока.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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