Sollers и Mazda внесут по 750 млн рублей в СП во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа, ZRPRESS. Совет директоров ОАО "Соллерс" (входит в группу Sollers), одобрил внесение денежного вклада в уставный капитал ООО "Мазда Мотор Мануфэкчуринг Рус" в размере 750 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Sollers и Mazda будут участвовать в СП на паритетных началах. В конце июля Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство о приобретении "Соллерс" 50% долей в СП с японской компанией.

Предполагается, что новое предприятие начнет работу во Владивостоке в конце 2012 года и будет выпускать кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6. Мощность производства на первом этапе составит 50 тыс. автомобилей в год, впоследствии мощность будет увеличена до 70 тыс.

Досье "ЗР"

Предприятия Sollers в РФ производят автомобили УАЗ, Isuzu и SsangYong (автозавод во Владивостоке). Кроме того, группа достигла договоренностей по выпуску автомобилей под марками Toyota на Дальнем Востоке.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».