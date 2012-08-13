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Sollers и Mazda внесут по 750 млн рублей в СП во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 13 августа, ZRPRESS. Совет директоров ОАО "Соллерс" (входит в группу Sollers), одобрил внесение денежного вклада в уставный капитал ООО "Мазда Мотор Мануфэкчуринг Рус" в размере 750 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Sollers и Mazda будут участвовать в СП на паритетных началах. В конце июля Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство о приобретении "Соллерс" 50% долей в СП с японской компанией.
Предполагается, что новое предприятие начнет работу во Владивостоке в конце 2012 года и будет выпускать кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6. Мощность производства на первом этапе составит 50 тыс. автомобилей в год, впоследствии мощность будет увеличена до 70 тыс.
Досье "ЗР"
Предприятия Sollers в РФ производят автомобили УАЗ, Isuzu и SsangYong (автозавод во Владивостоке). Кроме того, группа достигла договоренностей по выпуску автомобилей под марками Toyota на Дальнем Востоке.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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