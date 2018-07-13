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Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники

13 Июля 2018, 15:40 | Владивосток

В магазинах, которые сегодня являются участниками социальной программы администрации Владивостока «Город для людей», все желающие могут купить продукты питания с минимальной торговой надбавкой. Колбасные, сырные и кондитерские изделия, молочную продукцию и крупы, яйцо, масло и другие продукты питания по сниженным ценам можно приобрести в 14 супермаркетах «Реми», 23 магазинах ИП Бобыкина и розничном отделе ИП Касенковой центрального рынка на улице Прапорщика Комарова.

Продукты отличаются от обычных яркими оранжевыми ценниками, именно так обозначен товар социальной программы. И приобрести его с минимальной торговой наценкой может каждый.

Как отмечают предприниматели, социальная ответственность – важная часть любого успешного бизнеса, а участие в программе «Город для людей» для них – это не маркетинговый ход, а реальная поддержка социальных незащищенных слоев населения.

«Администрация Владивостока приглашает присоединиться к программе социальной поддержки населения «Город для людей» предприятия торговли», – рассказала главный специалист информационно-аналитического отдела управления экономики и развития предпринимательства Юлия Кириленко.

По вопросам участия в программе следует обращаться в управление экономики и развития предпринимательства по телефонам 2614-493, 2614-160.

Адресный список супермаркетов «Реми»: ул. Деревенская, 14а; пр-т Красного Знамени, 57; ул. Шуйская, 23а (в районе автовокзала); ул. Адмирала Юмашева, 14-г; ул. Волгоградская, 20; ул. Борисенко, 35, корп. 3; ул. Героев Хасана, 4; ул. Русская, 85а (ТЦ «Аврора»); ул. Хабаровская, 9; ул. Ильичёва, 11а; ул. Фирсова, 3; ул. Шилкинская, 10а; ул. Вилкова, 5; ул. Калинина, 230.

23 магазина «Мельница» ИП Бобыкина располагаются по следующим адресам: ул. Прапорщика Комарова, 32; ул. Пихтовая, 4а; ул. Нейбута, 67; ул. Магнитогорская, 11; ул. 4-я Круговая, 14а; ул. Калинина, 273; ул. Луговая, 22-26/223; проспект 100-летия Владивостока, 153а; ул. Фадеева, 4б; ул. Героев Хасана, 12; ул. Нейбута, 85б; проспект Острякова, 13; ул. Невельского, 4, стр. 2; ул. Днепровский переулок, 4а; ул. Карбышева, 11; ул. Иртышская, 17; Народный проспект, 9; ул. Некрасовская, 69; ул. Баляева, 48а; ул. Анны Щетининой, 9; ул. Зои Космодемьянской, 27; ул. Мичуринская, 5; ул. Сабанеева, 15в.

Отдел индивидуального предпринимателя Татьяны Касенковой расположен на универсальном розничном рынке на ул. Прапорщика Комарова, 32.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: цены  магазины  торговля 



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Комментарии

  • РќРµРІР°С‚РЅРёРє17:11, 13.07.2018#

    Точно, пластик и "пальма" должны быть дешёвыми для электората

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