"Соллерс" не хочет переходить с японских марок на китайские

Время собирать китайские автомобили во Владивостоке еще не пришло

ПАО «Соллерс» пока не рассматривает возможность сотрудничества с китайскими автопроизводителями во Владивостоке, но может вернуться к проекту по сборке японских внедорожников, сообщил деловой газете «Золотой Рог» на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ.

Ранее российский автопроизводитель попросил премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА разрешить зарегистрировать новые предприятия на Дальнем Востоке в рамках режима территории опережающего развития (ТОР), а не особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа.

На вопрос, стоит ли во Владивостоке ждать возвращения сборочного производства Toyota Prado, Вадим Швецов ответил:

- Зачем? «Мазды» вам не хватает? Все будет зависеть от того, насколько будет разгоняться российский рынок. Надеемся, что в этом году этот процесс начнется, в следующем рынок разгонится и, как только будет спрос, все сразу придут обратно. В этом я абсолютно уверен. Все двигаются за спросом. Будет рынок, все сразу придут. Тем более вы знаете, что у нас все для этого готово: инфраструктура есть, кадры тоже.

- На II Восточном экономическом форуме вы озвучили планы по строительству во Владивостоке завода по производству автодвигателей. Изменились ли за это время параметры проекта?

- Нет, параметры остаются прежними, все они закреплены в инвестиционном контракте. Поэтому параметры никакие не меняются, наоборот, мы сейчас с учетом будущего вхождения в ТОР надеемся, что сроки реализации проекта будут ускоряться. Поэтому у нас все идет по плану, никаких отклонений по срокам запуска, по номенклатуре нет.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс» ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР) подписало специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом РФ, который подразумевает строительство во Владивостоке двигательного завода производительностью 50 тыс. двигателей в год. Инвестиции составят более 2 млрд рублей, производство начнется в конце 2018 года, основная часть продукции этого предприятия будет экспортироваться. Контракт будет действовать вплоть до конца 2023 года.

- Смена режима поможет этому проекту?

- Смена режима поможет, прежде всего, ускорить сроки реализации проекта. У нас одна есть проблема, она заключается в том, что мы не можем вовремя получить документацию, из-за этого тормозим проект. Режим ТОР позволит нам эту бюрократию убрать.

- Рассматриваете ли вы возможность сборки во Владивостоке автомобилей китайских производителей?

- Нет. С китайскими производителями мы не работали. У нас опыта такого нет, про Китай я ничего сказать не могу.

- Хотели бы попробовать?

- Очень сложный вопрос. Мы видим, что в кризис все китайские производители практически ушли с рынка, это настораживает. Если мы и будем рассматривать такие проекты, то будем смотреть на них очень осторожно, взвешивая все риски.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» - совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Company, созданное в 2011 году. В настоящее время СП производит во Владивостоке автомобили двух моделей: Mazda CX5 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. В июне СП приступило к сборке во Владивостоке кроссовера Mazda СХ-5 нового поколения. ООО «Соллерс-Буссан» (СП «Соллерса» и японской Mitsui & Co., Ltd.), собиравшее во Владивостоке внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, в июле 2015 года прекратило выпуск машин, соглашение о сотрудничестве было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Завод также не возобновлял производство автомобилей корейского бренда SsangYong, приостановленное в 2015 году в связи с резким падением спроса на выпускаемые в рамках площадки модели.

Выступая на ПМЭФ-2017, Вадим Швецов заявил, что государственные преференции и приемлемая цена российского алюминия позволят создать в рамках ТОР в Приморье конкурентное производство автодвигателей Mazda.

«Наш проект по производству двигателей Mazda должен быть запущен в следующем году. Издержки - 5-7% минус по алюминиевому литью. Как вы знаете, двигатель - это в основном алюминиевое литье, и 5-7% - это на столько дешевле алюминиевое литье в России, чем в Китае. Мало того, российское правительство сделало сейчас достаточно большие преференции для экспорта автомобильного компонента. Поэтому алюминиевое литье, которое приедет на Дальний Восток, еще будет по льготному тарифу», - сказал Вадим Швецов.

Экономия, по мнению главы «Соллерса», будет достигаться и за счет сниженных на Дальнем Востоке до уровня среднероссийских энерготарифов.

«Это значит, что наше производство двигателей будет на 25% конкурентоспособней, чем в Китае», - подчеркнул Швецов.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Вадим Швецов озвучил идею создать на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) площадку развития IT-технологий для автомобилестроения. По словам Швецова, автосборочное предприятие «Соллерса» во Владивостоке может стать площадкой, где студенты ДВФУ и молодые кадры смогут знакомиться и развивать новые технологии.

«В будущем для Дальнего Востока, если, конечно, это не сырьевой бизнес, акцент нужно больше делать на интеллекте. Как вы знаете, автомобильная отрасль скоро превратится в IT-компанию: будут гаджеты на колесах, но не будет традиционных автомобилей, которые мы сегодня видим. Я считаю, что есть отличная база (для развития новых технологий. – Прим. автора) – это Дальневосточный федеральный университет. Там, конечно же, нужно усилить IT-департамент. Я считаю, что это направление вообще нужно сделать как основное для развития этого университета».

Вадим Швецов считает, что новая площадка на базе ДВФУ позволит России выйти на рынок IT в АТЭС, который уже оценивается в $1 млрд. «Поэтому это (автомобильный IT-кластер. – Прим. авт.) очень интересный продукт, который можно сделать в России. Который будет называться именно человеческим интеллектуальным потенциалом. Это продукт, который можно будет экспортировать за большие деньги, чем сырье, которое сейчас добывается на Дальнем Востоке», - уверен Швецов.