К саммиту АТЭС во Владивостоке появятся еще 2 катамарана

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля, ZRPRESS. Как стало известно "Золотому Рогу", для перевозки гостей саммита АТЭС во Владивостоке предполагается задействовать два катамарана... под сингапурским флагом.

Судна вместимостью по 250 пассажиров каждый взяты Росморпортом в бербоут-чартер (договор фрахтования судна без экипажа) до 15 октября и в начале августа должны подойти во Владивосток.

Напомним, что ОАО "Восточная верфь" уже завершило строительство двух скоростных катамаранов, которые будет использованы для перевозки гостей саммита на остров Русский, третий будет готов в августе.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».