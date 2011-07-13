Из аэропорта Владивостока открыты рейсы China Southern в Далянь

Сегодня, 12 июля 2011 года из аэропорта Владивостока (ОАО «МАВ) открыты полеты авиакомпании China Southern Airlines в Далянь. Первый рейс по маршруту Владивосток-Далянь отправился в 07.45 по местному времени.

Полеты запланированы до конца августа 2011 года и будут выполняться еженедельно по вторникам на воздушном судне типа А-319.

- С июля на маршруте уже выполняет 2 рейса в неделю авиакомпания Владивосток Авиа, с открытием полетов China Southern Airlines частота авиасообщения Владивосток-Далянь увеличится по сравнению с прошлым годом в три раза, - прокомментировал Александр Бобров, специалист коммерческой службы ОАО «МАВ». – Далянь – очень популярное у приморцев направление, и дополнительная частота в период отпусков, безусловно, востребована: уже сегодня новым рейсом на китайский курорт отправились более 100 пассажиров.

ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.