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Иностранцам в компании "Газпром Владивосток СПГ" могут отдать не более 49%
ОАО "Газпром" может предложить иностранным, в том числе японским партнерам, до 49% в заводе по производству СПГ в Приморье при условии заключения ими крупного контракта на покупку СПГ с этого завода.
"Мы ("Газпром") ведем переговоры с японскими и другими компаниями по компании, которая войдет в состав участников проекта - компании, а также с компаниями, которые будут реализовать проект по принципу EPC-контракта", - сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Виталий МАРКЕЛОВ.
При использовании EPC-контракта, контрактор выполняет изыскательные, проектные и согласовательные работы; производит выбор и закупку материалов и оборудования для выполнения всего проекта; выполняет строительные, сборочные и пусконаладочные работы.
В компании, которая будет называться "Газпром Владивосток СПГ", до 49% предполагается участие иностранных компаний при условии, что это будут стратегические партнеры, которые будут покупать газ в объемах не менее 6 млн тонн.
"Газпром" в начале февраля 2013 года завершил разработку обоснования инвестиций в проект "Владивосток СПГ", а в марте утвердил план мероприятий по реализации проекта. Проект предусматривает строительство завода СПГ на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная). Завод будет состоять из трех линий по 5 млн тонн СПГ в год. Ресурсной базой проекта станет газ Сахалинского центра газодобычи, а также Якутского и Иркутского центров.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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