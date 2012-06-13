«Дальакфес» отметил 20-летний юбилей

5 июня на 20-летний юбилей страховой компании «Дальакфес» во Владивосток приехали гости из Москвы и Мюнхена, с Сахалина и из Сибири и, конечно, из приморских портов и судоходных компаний. Поздравления пришли из Средиземноморья и Европы, Америки и Японии.

Дело в том, что старейшая страховая компания из далекого Приморья более 17 лет сотрудничает с крупнейшей в мире перестраховочной компанией - Швейцарским перестраховочным обществом (Swiss Re), а также с российскими страховщиками - Русским перестраховочным обществом и страховой корпорацией «Транссиб Ре».

Созданное когда-то на базе первого в России акционерного холдинга АКФЕС страховое общество пережило и своего учредителя, и лихие 90-е, и сверхжесткую конкуренцию «нулевых», когда каждый год редели ряды региональных коллег, и вошло в ХХI век. Как говорит гендиректор «Дальакфеса»Людмила БРЮХНО: «Это были сложные и прекрасные времена зарождения бизнеса в России. Мы многому учились, многое делали «на ощупь», методом проб и ошибок. Времена менялись, менялся ландшафт местного бизнеса, но наша компания так и осталась верна единожды выбранному имени». И хочется добавить - «Дальакфес» сохранил верность и специализации, не раз и не два выручая моряков и портовиков в чрезвычайных ситуациях, всякий раз подтверждая статус надежного партнера.

И что же удивляться, что «Дальакфес» отмечал свой 20-летний юбилей с размахом, и на торжество в Доме переговоров, что в живописном пригороде Владивостока, прибыли представители государственных органов, топ-менеджеры перестраховочных компаний и даже президент Всероссийского союза страховщиков Андрей КИГИМ! «Дальакфес» получил Почетную грамоту от Законодательного собрания Приморского края и администрации Владивостока. Разумеется, поздравляли «Дальакфес» его акционеры – ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), «Восточный порт», Дальневосточный банк. Руководители лидеров дальневосточного бизнеса высоко оценили профессионализм коллектива «Дальакфеса», надежность выплат, оперативность и качественный страховой сервис.

Клиенты «Дальакфеса», среди которых транспортная группа FESCO, «Восточный порт», ВМТП», Дальневосточный банк, «Дальрефтранс», судоходная компания «Ардис», УПЭК-7, «Сименс Финанс», «Востокфлот», «Дальхимпром», «Приморские окна», Marinex, «Транс-Лайн» и многие другие тепло поздравили страховую компанию и ее бессменного руководителя - Людмилу Валентиновну Брюхно с юбилеем и пожелали дальнейшего успешного роста и расширения бизнеса. В этот вечер «Дальакфес» получил не просто поздравления, а высокую и заслуженную оценку профессионализма.

Издательская компания «Золотой Рог» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает команде Брюхно сохранить дальневосточный дух.

Степан ХАРИТОНОВ, «Золотой Рог».