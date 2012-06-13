Дочь Александра Катунина пока не стала директором Владрыбпорта

Дочь экс-совладельца холдинга Evraz Александра КАТУНИНА Мария КАТУНИНА не прошла в избранный на годовом собрании совет директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», несмотря на то, что накануне получила контроль над московским ЗАО «Геотэкс», которое, в свою очередь, владеет 51,98% акций Владрыбпорта.

В то же время в совете директоров Владрыбпорта появились три новых лица - вместо гендиректора ООО «ПортАвтоТранс» Михаила ЗГОННИКА, гендиректора Carbofer Group Пьеро ПИККОЛО и директора сети Carbofer Metall компании Carbofer General Trading Массимо ДЕНТИ избраны первый замгендиректора Владрыбпорта по экономике и финансам Андрей МОЩЕВИТИН, директор ООО «ВМКТ» Дмитрий ДОРОШЕНКО и Валерий МАРТЫНОВ. Акционеры также приняли решение о выплате дивидендов за 2011 год в размере 30 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию номиналом 1 рубль, говорится в сообщении компании. Владрыбпорт в 2010 году начислил дивиденды в размере 15 рублей по всем типам акций. Таким образом, дивидендные выплаты по итогам 2011 года удвоятся.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».