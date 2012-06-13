"Аэрофлот" пытается избавиться от миноритариев "Владавиа"

ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», получившее вместе с контрольным пакетом ОАО «Владивосток Авиа» и дополнительные обязательства, предприняло попытку избавиться от миноритариев приморской авиакомпании.

«Аэрофлот» уже зарезервировал 4,9 млрд рублей для исполнения поручительств за дочерние авиакомпании ОАО «Россия» и ОАО «Владивосток Авиа». «Это техническая вещь, если бы мы не зарезервировали эти деньги для поручительств, то «Россия» и «Владавиа» получали бы кредиты с более высокой процентной ставкой», - пояснил «Интерфаксу» источник в совете директоров «Аэрофлота».

«Владивосток Авиа» никогда не скрывало, что активно пользуется инструментом банковского кредита и в связи с этим несет риск изменения процентных ставок. «С начала года наблюдается отток денежных средств из банковской сферы, ухудшились условия заимствования средств на международном рынке. Тем не менее, несмотря на ужесточение требований к выдаче кредитов, авиапредприятию в течение 2011 года удалось привлечь заемные средства для осуществления текущей деятельности, что характеризует компанию как надежного заемщика и свидетельствует о доверии кредитных учреждений к предприятию», - говорится в материалах авиакомпании.

Средства от продажи авиабилетов на международных маршрутах поступают ежемесячно, что в связи с постоянно повышающимся курсом евро и доллара частично компенсирует увеличивающиеся затраты на обслуживание рейсов за границей. Вместе с тем, все контракты на поставку воздушных судов привязаны к курсу доллара, что в результате изменения валютного курса негативно сказывается на экономике предприятия.

Досье "ЗР"

ОАО «Владивосток Авиа» в январе-мае 2012 года перевезло 423 тыс. пассажиров и 4,116 тыс. тонн грузов. По данным Росавиации, за пять месяцев 2011 года авиакомпания перевезла 415,808 тыс. пассажиров и 5,561 тыс. тонн грузов. Таким образом, по итогам 5 месяцев 2012 года «Владивосток Авиа» увеличила перевозки пассажиров на 1,7% и сократила перевозки грузов на 26%. При этом, по данным авиакомпании, пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 9,6%. Пассажирооборот за 5 месяцев 2012 года составил 1 млрд 270 млн пассажиро-километров.

«Эти показатели свидетельствуют о положительной динамике развития компании в рамках общей стратегии группы компаний «Аэрофлот» по созданию единого национального авиационного холдинга, способного на равных конкурировать с ведущими мировыми авиаперевозчиками. Положительными аспектами работы компании в текущем периоде также являются усилия и результаты по повышению регулярности полетов и улучшению сервиса на борту», - говорится в сообщении «Владивосток Авиа».

Как уже сообщал «ЗР», «Аэрофлот-Финанс» («дочка» «Аэрофлота») выставил оферту на выкуп оставшихся бумаг «Владивосток Авиа». При этом за 47,8% акций «Аэрофлот» готов заплатить всего лишь... 48 копеек. Миноритарии должны будут рассмотреть предложение «Аэрофлота» в течение 80 дней, начиная с 30 мая.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что это предложение формальное, и они не рассчитывают, что миноритарии захотят продать ценные бумаги по такой цене. «По закону об акционерных обществах мы обязаны были направить это предложение. Пакет был оценен исходя из цены на момент соглашения с «Ростехнологиями», - пояснил РБК daily источник в «Аэрофлоте». Напомним, что в конце прошлого года ГК «Ростехнологии» получила 3,55% акций «Аэрофлота» в обмен на переданные авиаперевозчику пакеты акций шести авиакомпаний, в том числе 52,156% акций «Владивосток Авиа».

В отчетности «Владивосток Авиа» указывается, что крупными пакетами акций владеют владивостокская компания «Аэро-Груз» (27,1267%) и АКБ «Финпром­банк» (12%), общее количество акционеров перевозчика превышает 500.

«Цена оферты относительно адекватная, - рассуждает эксперт ИК «Регион» Валерий ВАЙСБЕРГ. - Скорее всего «Аэрофлот» при оценке «Владивосток Авиа» учитывал негативные факторы, в частности, финансовые проблемы перевозчика». Так, в прошлом году «Владивосток Авиа» при выручке 11,4 млрд рублей получила убытки в размере 2 млрд рублей, ее чистые активы на конец 2011 года имели отрицательную величину - почти 2,5 млрд рублей.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ уже заявлял, что вопрос о доведении доли во «Владивосток Авиа» до 100% обсуждается с акционерами. «Такой вариант возможен, но это не наша цель. У нас нет цели выкупить до 100%», - заверял он».

Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».