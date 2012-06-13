Совершеннолетие «Востокбункера»

14 июня компании ЗАО «Востокбункер» исполняется 18 лет. 18 лет – серьёзный возраст для предприятия. К этому времени пройден большой путь и уже видны новые горизонты, к которым нужно стремиться.

Сегодня компания ЗАО «Востокбункер» является третьим по величине нефтеналивным терминалом Приморского края. Его годовой объем перевалки составляет порядка миллиона тонн. Через мощности терминала проходит около 40% топлива, обеспечивающего госзаказ по Северному завозу на территории с ограниченной навигацией. Помимо перевалки «Востокбункер» начал собственное производство высококачественного судового топлива под своей торговой маркой «VB». На сегодняшний день ЗАО «Востокбункер» - единственное в Приморье и третье на Дальнем Востоке предприятие, производящее флотский мазут Ф-5, сертифицированный в соответствии с требованиями ГОСТа.

Становление ЗАО «Востокбункер» неразрывно связано с историей Славянки. По своим масштабам деятельности предприятие является градообразующим. Все сотрудники и их семьи живут и работают в Славянке. Жизнь и судьба славянцев не безразличны руководству компании. Поэтому на базе «Востокбункера» были образованы две дочерние компании, обеспечивающие комфорт населения. В 2008 году была организована Управляющая компания «Хасан Сервис-ДВ», предоставляющая населению услуги в сфере ЖКХ. Сейчас в управлении компании находится 82 многоквартирных домов п. Славянка, что составляет 95% всего жилфонда поселка. В 2009 году была организована компания ООО «Востоктепло», обеспечивающая тепло и горячую воду объектам ЖКХ.

В этом году, 1 июня были ведены в действия самостоятельные контрольно-пропускные пункты, обеспечивающие пропускной режим на территории предприятия. Для осуществления транспортной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов на предприятии было сформировано частное охранное предприятие «Атлант». Теперь, благодаря этому, ЗАО «Востокбункер» напрямую работает с пограничными и таможенными службами.

Такое динамичное развитие в разных направлениях выдержит далеко не каждая компания. Есть один секрет, благодаря которому ЗАО «Востокбункер» растет и развивается на протяжении стольких лет. Этот секрет – сотрудники предприятия. Серьезные и улыбчивые, опытные и молодые, скептики и оптимисты, путешественники и домоседы… разные, но такие дружные и родные. Коллектив постоянно растет, на сегодняшний день в нем более 300 человек.

Многие трудятся здесь практически с основания компании. Именно они больше других ценят и любят свою работу. К ним, в первую очередь, обращаются коллеги за советом и за помощью. Однако отношения в коллективе не ограничиваются рабочими: многие сотрудники – хорошие друзья, а некоторых связывают семейные узы. Работа в «Востокбункере» стала доброй традицией, а это говорит о многом. Поколения растут, предприятие работает, и теперь отцы трудятся бок о бок с сыновьями - так продолжаются лучшие традиции преемственности поколений.

В этот особый праздничный и важный для нашей компании день руководство ЗАО «Востокбункер» и всего холдинга «Транзит-ДВ» сердечно поздравляет коллектив с праздником! Мы гордимся вами – своей командой! Хочется пожелать богатырского здоровья, оптимизма и взаимопонимания. Вместе мы добились отличных результатов и достигнем ещё больших высот! Мы выражаем свою признательность всем сотрудникам, но особо отмечаем тех, кто с нами с самого начала:

Теслюк Владимир Михайлович - управляющий производством, работает на предприятии 10 лет;

Щербинина Татьяна Валентиновна - уборщик производственных помещений, 17 лет;

Маклыгин Дмитрий Владимирович - оператор нефтеперекачивающей станции, 11 лет;

Писковой Александр Владимирович - оператор нефтеперекачивающей станции, 11 лет;

Новобранцев Сергей Викторович - оператор нефтеперекачивающей станции, 16 лет;

Карнилов Александр Ильич - оператор нефтеперекачивающей станции, 10 лет;

Щур Вера Владимировна - машинист насосных установок, 9 лет;

Шкарупа Светлана Петровна - специалист по реализации и основным фондам, 9лет;

Дорофеев Алексей Викторович - инспектор диспетчер, 9 лет;

Пушкарев Виктор Валерьянович - инспектор диспетчер, 9 лет;

Шипилов Владимир Николаевич - слесарь механосборочных работ, 9 лет.

Желаем вам бодрости духа и долгих счастливых лет!

"Золотой Рог".