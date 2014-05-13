Во Владивостоке у известного яхт-клуба отнимают имущество и территорию

"Золотой Рог» продолжает экскурсию по побережью акватории залива Петра Великого во Владивостоке в преддверии активного сезона отдыха.

На этот раз в объектив редакции попал яхт-клуб, а точнее, Владивостокский спортивно-технический кооператив «Вольный Шкипер». Судя по последним событиям, «Вольному Шкиперу» грозит настоящая неволя. В традициях господствующего псевдокапитализма кооператив по известной схеме втянут в процедуру, за которой, как правило, следует «законный» отъем имущества.

Отъем, прикрытый «фиговым листком»

Кооператив «Вольный Шкипер» официально существует с 1991 года, хотя его история начиналась еще в далекие советские времена. Некогда заброшенный пустырь в бухте Кирпичного завода (станция Моргородок) был приведен в порядок группой любителей маломерных судов. Кооператив объединяет 80 членов, установивших для себя оптимальную плату за участие, позволяющую обеспечить стояночную инфраструктуру и платить деньги государству за аренду земли и водной акватории.

Лихие перестроечные годы, сопровождавшиеся переделом имущества, обогатили историю кооператива полукриминальными событиями. Он мог бы исчезнуть еще в начале 2000-х. Тогда, как гласит легенда, «братков» остановила картина мирных шкиперов, сидящих на причале и спокойно начищавших охотничьи ружья.

Шли времена, менялись люди, правила игры, законы. Изменились, а вернее, стали утонченнее методы отъема имущества. «Вольный Шкипер» вновь оказался в центре алчного внимания. Сегодня его ставит на колени некое ООО «Очаг». Теперь оно является официальным арендатором водной акватории части бухты Кирпичного завода, назначая кооперативу арендную плату за стоянку судов.

Как говорит председатель «Вольного Шкипера» Константин КАЙКО, хватку «Очага» кооператив почувствовал накануне аукциона на пользование акваторией бухты.

- За неучастие в аукционе эти ребята попросили у нас отступные в размере 6 млн руб. Что было делать? Таких денег у нас, понятно, нет, учитывая состав членов кооператива. Мы попытались торговаться и даже сбили цену - до 2,5 млн - в надежде, что от нас отстанут. Какими мы были наивными…

«Золотое слово» Хана

Передача денег проходила за день до проведения аукциона. Получив их, директор «Очага» Алексей ХАН гарантировал отказ его фирмы от участия в аукционе. Он даже написал соответствующее письмо в Амурское бассейновое водное управление (АБВУ) Федерального агентства водных ресурсов, оно, кстати, зарегистрировано там под номером №834 от 20.02.2012 г. А на следующий день представитель ООО «Очаг» появился на аукционе, в результате чего последний был признан состоявшимся. На цене в 1 млн руб. клуб прекратил торговаться из-за отсутствия денег, победа, естественно, досталась «Очагу». Все предельно просто!

Теперь г-н Хан не скрывает, что намерен забрать у «Вольного Шкипера» и аренду на землю. Грозит сделать это уже к осени этого года, и опять как будто законно. Основание простое – клуб не имеет собственной водной акватории. Алексей Хан посещает территорию клуба и по-отечески говорит его участникам: «Не переживайте, все останется как прежде, правда, платить вы будете больше». Сегодня озвучена сумма 300 тыс. руб. в месяц, но люди понимают, что завтра она может оказаться другой…

Знакомый чей-то почерк

Вновь браться за оружие в такой ситуации было бы абсурдно, и «Вольный Шкипер» пошел в суды. У членов кооператива была надежда, что не останется без внимания скрытая видеозапись, сделанная ФСБ при передаче Хану денег за отказ от аукциона. Что будут оспорены итоги аукциона, который состоялся, несмотря на письменный отказ «Очага» от участия, что возбужденное уголовное дело станет причиной сохранения земли за клубом…

Но хорошо смазанный и опытный механизм работал безотказно. Не помогла даже видеозапись, установленные лица в последующем постановлении о возбуждении уголовного дела превратились в неустановленных. Очередная арбитражная инстанция признала законность проведения аукциона АБВУ. Кроме того, по иску ООО «Очаг» несколькими инстанциями арбитражного суда было признано недействительным распоряжение департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края о предоставлении ВСТК «Вольный Шкипер» земельного участка для эксплуатации стоянки маломерных судов с кадастровым номером 25:28:040001:42 (площадью 5909 кв. м). И только Верховный арбитражный суд признал право «Вольного Шкипера» на эту землю.

Не признается нарушением закона и угон имущества членов кооператива «Вольный Шкипер». В конце апреля средь бела дня, на глазах у представителей охранного агентства четыре плавучих причала были отбуксированы в неизвестном направлении. Районная полиция отказалась искать. Кооператоры нашли их сами на о. Русском в бухте Труда и подали иск в районный отдел полиции. Догадываетесь, что в возбуждении было отказано за отсутствием состава преступления?

Все как в поговорке о законе, который нарушать нельзя, но всегда можно обойти. Где-то надавили, где-то присоветовали, где-то придержали, и то, что было вашим, - стало нашим. Схема, замеченная в Приморском крае при смене собственности на имущество целого ряда бывших советских пансионатов отдыха. За этими делами, говорят, стоит некий депутат Госдумы, хорошо подкованный в юриспруденции. Преувеличивают, наверное.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.