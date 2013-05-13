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В Приморье наградят лучших предпринимателей
В рамках Дальневосточной недели предпринимательства состоится церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель Приморья-2012». Начало церемонии - 14 мая, в 14:30, в корпусе №20 ДВФУ («Средний зал»).
Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, конкурс проводился по 15 номинациям:
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продукции промышленного значения;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере информационных технологий и связи;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере торговли;
- Успешный старт;
- Лучший молодой предприниматель года;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продуктов питания;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере строительства, дизайна и ремонта;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере деревообработки и производства мебели;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере рыболовства и рыбоводства;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере бытовых услуг;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ЖКХ;
- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ресторанно-гостиничных услуг;
- Лучшее предприятие (предприниматель) социальной сферы.
Один участник может принять участие только в одной номинации.
Конкурс, который проводится в Приморье ежегодно, позволяет выявлять и поощрять предпринимателей, добившихся хороших показателей в работе, распространить имеющийся положительный опыт.
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