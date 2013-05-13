В Приморье наградят лучших предпринимателей

В рамках Дальневосточной недели предпринимательства состоится церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель Приморья-2012». Начало церемонии - 14 мая, в 14:30, в корпусе №20 ДВФУ («Средний зал»).

Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, конкурс проводился по 15 номинациям:

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продукции промышленного значения;

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере информационных технологий и связи;

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере торговли;

- Успешный старт;

- Лучший молодой предприниматель года;

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции;

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продуктов питания;

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере строительства, дизайна и ремонта;

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере деревообработки и производства мебели;

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере рыболовства и рыбоводства;

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса;

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере бытовых услуг;

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ЖКХ;

- Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ресторанно-гостиничных услуг;

- Лучшее предприятие (предприниматель) социальной сферы.

Один участник может принять участие только в одной номинации.

Конкурс, который проводится в Приморье ежегодно, позволяет выявлять и поощрять предпринимателей, добившихся хороших показателей в работе, распространить имеющийся положительный опыт.

ZRPRESS.RU, Владивосток.