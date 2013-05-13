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Отели "Хаятт" во Владивостоке готовы начать набор персонала

13 Мая 2013, 14:00 | Владивосток

Пресс-служба администрации Приморского края представляет интервью с Акселем Циглером, генеральным управляющим гостиницами «Хаятт Владивосток»

– Отели «Хаятт» открыты всего в нескольких городах России. Почему представители компании «Hyatt Hotels Corporation» выбрали именно Владивосток?

– Компания Hyatt Hotels Corporation видит большой потенциал в развитии гостиничной индустрии в России, и Владивосток не является исключением. Более того, расположение Владивостока на границе России с Азией открывает возможности для развития туризма и деловых взаимоотношений между городом и соседствующими странами. Саммит АТЭС, который прошел в городе в 2012 году, является подтверждением тому, что Владивосток интересен для компаний и инвесторов. Стоит также отметить, что губернатор Владимир Миклушевский прикладывают немалые усилия для привлечения инвестиций в Приморский край. Мы убеждены, что наши отели будут также не менее интересны горожанам, которые неравнодушны к появлению в городе новых гостиничных номеров, ресторанов международного класса, площадок для проведения деловых и социальных мероприятий, что обязательно привлечет поток иностранных и российских туристов в город.

– Чем отели «Хаятт» во Владивостоке будут отличаться от отелей в других регионах России?

– Впервые в России, Hyatt Hotels Corporation  открывает два отеля и два бренда в одном городе. Хотя отели «Хаятт» отличаются друг от друга в зависимости от расположения, культурного колорита и бренда, мы обязательно следуем одинаковым стандартам качества и комфорта. Отель «Хаятт Ридженси – Владивосток – Золотой Рог», например, будет домом для свадебных торжеств и грандиозных мероприятий, тогда как «Хаятт – Бурный – Владивосток» может похвастать большим оздоровительным и спа-комплексом для горожан и для гостей города. 

– Начинается набор персонала в отели «Хаятт» во Владивостоке. Какие требования вы предъявляете к соискателям?

– Это очень важный вопрос, так как гостиницы – это, прежде всего, индустрия гостеприимства, где не обойтись без правильного отношения к работе, без улыбки и визуального контакта с клиентом. Как и в любой другой профессии, нам также важно видеть интерес и желание сотрудника для профессионального роста в компании. Конечно же, есть не менее значимые требования к определенным позициям, такие как опыт работы, языковые навыки и т.д.

– Сколько требуется сотрудников? На какие позиции?

– Отели будут открываться поочередно. По мере открытия отелей мы будем трудоустраивать около 200 человек на каждый отель. В зависимости от уровня бизнеса, количество сотрудников может достигать 250. Нам необходимы сотрудники во все отделы отеля, такие как рестораны, бары, отдел размещения, хозяйственный отдел, прачечная, инженерный отдел, оздоровительный комплекс и СПА, отдел продаж и маркетинга, пищевой блок. С 1 июня мы открываем набор персонала на вакантные должности в гостиницу, которая первая начнет работу, - в отель, расположенный на Корабельной набережной.

– Куда можно направить резюме?

– Резюме можно направлять на электронный адрес отдела кадров наших отелей: vladivostok.job@hyatt.com, звонить по телефону: +7 423 279 59 90.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Хаятт  кадры  строительство  гостиницы  персонал  приморье 



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Комментарии

  • Лифтерша14:35, 13.05.2013#

    Понастроили гадюшников на бюджетное бабло сцуки!

  • Псевдоним14:12, 14.05.2013#

    Согласен!

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