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«Владивостокский ГУМ» может занять 140 млн рублей в Примсоцбанке
13 Мая 2011, 14:22 | Владивосток
В конце апреля акционеры ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ» на внеочередном собрании одобрили договор об открытии кредитной линии в Примсоцбанке с лимитом до 140 млн рублей сроком на 5 лет. Кредит привлекается для пополнения оборотных и внеоборотных средств. Предельная нижняя граница процентной ставки установлена в размере 9,45% годовых.
Досье "ЗР"
57,3% акций ОАО «ТД Владивостокский ГУМ» принадлежит зарегистрированному во Владивостоке ЗАО «ФейрСток». По 8,41% принадлежат сыну экс-губернатора Евгения НАЗДРАТЕНКО Андрею НАЗДРАТЕНКО и члену совета директоров Константину ЧИБИРЯКУ.
Автор: Олег Клименко
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