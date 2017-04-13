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Во Владивостоке пройдет 2-й Восточный нефтегазовый форум
Привлечение инвестиций и реализация новых нефтегазовых проектов Востока России будут обсуждаться на 2-м ежегодном Восточном нефтегазовом форуме.
2-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум пройдет 5-6 июля во Владивостоке и соберет более 200 руководителей таких нефтегазовых компаний, как Газпром газораспределение Дальний Восток, Газпром межрегионгаз Дальний Восток, Газпром нефть, Газпром СПГ Владивосток, Газпромнефть-Сахалин, Дальневосточная газовая компания, ДВУЭК, Владивостокский припортовый завод, РНГ, Якутская топливно-энергетическая компания, Дальгазресурс, Сургутнефтегаз, Туймааданефтегаз, Туймаада-Нефть.
Форум посвящен реализации Восточной газовой программы, оффшорным проектам геологоразедки и добычи, мега-проекту «Сила Сибири», строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, строительству нефтехимического комплекса, а также газификации регионов.
Среди подтвержденных ВИП-гостей и докладчиков:
- Александр Коробков, генеральный директор, Газпромнефть-Сахалин
- Георгий Шперлинг, генеральный директор, Газпром газораспределение Дальний Восток
- Рубен Геворкян, генеральный директор, Якутская топливно-энергетическая компания
- Алексей Романов, заместитель генерального директора, РН-Шельф-Арктика
Официальный сайт: www.eastrussiaoilandgas.com
Телефон в Москве: +7 (499) 505 1 505
Контактный email: events@vostockcapital.com
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